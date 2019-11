Wer von Baden nach Heiligenkreuz (auf der Badener Straße) fährt, wird von einem bunten Mosaik empfangen, einer Sonnen-Reflexions-Uhr. Sie steht im Zentrum des kreisrunden Platzes vor dem Badener Tor. Das Besondere an diesem Kunstwerk des französischen Malers Philipp Lejeune ist das Thema „Epiphanie“.

Es wird eingeleitet durch die drei Stufen, die zum Zentrum hinführen. Auf der untersten Stufe steht in großen Lettern der Begriff „MENSCHENWÜRDE“, auf der nächsten „FREIHEIT“ und schließlich auf der dritten Stufe der für uns zunächst abstrakt wirkende Begriff der „WAHRHEIT“.

Denn die Wahrheit ist mehr. Sie ist nicht einfach nur eine unverbindliche Meinung, sondern etwas Verbindendes und Verbindliches, das Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Wie würdelos ist es, wenn die Wahrheit vermisst wird und keiner dem anderen mehr traut: in Familien, im Beruf, in der Politik, in der Wirtschaft, in der weltweiten Vernetzung.

Stufe um Stufe bekomme ich im christlichen Glauben die Antwort, dass die Wahrheit nicht etwas Abstraktes ist, sondern eine Person ist: Jesus Christus. Er kommt als armes Kind von Betlehem zur Welt und erscheint denjenigen, die seinen Stern im Osten haben aufgehen sehen. Es sind die Weisen aus dem Morgenland, heidnische Gelehrte, die durch ihre astrologischen Forschungen den zu finden glaubten, vor dessen Größe sie sich niederwarfen, um ihn anzubeten.

Es ist das Kind Mariens, das auf diesem Mosaik nur halb verdeckt zu sehen ist. Vielleicht deshalb so unscheinbar, um die Demut Gottes jedem Menschen nahezubringen – egal ob arm oder reich. Ob als Kind im Stall oder als Angeklagter vor Pilatus bezeugt Jesus: „Ich bin dazu gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“

Vielleicht ist das auch für uns eine Form des Advents: Das halb verdeckte Kind auf diesem Zeitmesser zu finden und zu wissen, dass in Jesus auch uns „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ entgegenleuchten.