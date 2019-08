Im Herbst dieses Jahres wird in Rom eine große, bereits jetzt viel beachtete Synode stattfinden, die sich mit der pastoralen Lage in dem riesigen Gebiet des Amazonas auseinandersetzen wird. Zur Erinnerung: Das Amazonasgebiet erstreckt sich über 7,5 Millionen Quadratkilometer und birgt in sich etwa ein Drittel aller Urwälder unseres Planeten. In diesem Gebiet mit seiner überaus reichen Fauna und Flora leben etwa 390 ursprüngliche Völker, darunter 130 indigene Völker in freiwilliger Isolation.

Das Amazonasgebiet bildet ein einzigartiges Biom, in dem alles miteinander verbunden ist. Aufgrund seiner klimaregulierenden Funktion – die „grüne Lunge“ der Welt – ist dieses Gebiet für unseren Planeten und somit für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung.

Immer wieder erreichen uns Nachrichten, dass dieses Gebiet durch vielfältige, von Privatinteressen gesteuerte Eingriffe ökologisch sehr bedroht ist mit verheerenden Auswirkungen für das Ökosystem. Die Kirchenleitung in Rom reagiert mit dieser Amazonassynode auf eine Notsituation, die schon Jahre andauert: zu wenige Priester, Laien in Leitungsposition, die eucharistische Versorgung der einzelnen Gemeinden – um nur einiges zu nennen.

Das Vorbereitungsdokument lässt eine Kirche erkennen, die von Mensch und Natur in Amazonien her denkt und von deren Kulturen und Mitwelt her die Botschaft des christlichen Glaubens versteht. Die Kirche Amazoniens versteht sich als eine hörende Kirche, die wertschätzt, was Indigene, Afroamerikaner und Flussbewohner über Jahrhunderte an Glaube gelebt haben, die mit indigenen Völkern in lebendigem interkulturellen Dialog steht und den Weg der Inkulturation des christlichen Glaubens immer weiter beschreitet. Und sie versteht sich als eine Kirche, die ihre Komfortzonen verlässt und an die Ränder geht.

Dahin, wo Menschen nichts zählen und keine Rechte haben. Man kann jetzt schon sagen: mutig und spannend!