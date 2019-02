Warum urteilen und richten wir so gerne über andere und deren Verhaltensweisen und gleichzeitig ist uns aber der Gedanke an Gottes Gericht am Ende unseres eigenen persönlichen Lebens so unangenehm?

Ich denke, dahinter steht oft unbewusst der Gedanke, dass es uns viel angenehmer wäre, wenn wir selbst der Richter wären. So manche wären doch so gerne an Gottes Stelle als Richter tätig. Meinen Richterspruch – gerade auch im Blick auf mein eigenes Leben und mein eigenes Verhalten – den bräuchte ich natürlich nicht zu fürchten. Wenn aber Gott der einzige wahre Richter ist, dann sieht die Sache wohl anders aus.

Bei Mt 7,1 finden wir das Wort Jesu: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ Beim Urteil über uns selbst sind wir sehr leicht geneigt, über so manches Fehlverhalten großzügig hinwegzusehen. Wir finden oft sehr schnell Entschuldigungen, Begründungen und Ausreden für unser Verhalten. Beim Anderen wissen wir sehr schnell und urteilen dementsprechend auch oft sehr hart, was an falschen Einstellungen und Verhaltensweisen vorliegt.

Als Menschen bleiben wir immer subjektiv – zu uns selbst und zum Anderen. Gott allein bleibt unparteiisch. Sein Blick ist unbestechlich. Und deshalb auch die Aufforderung Jesu an uns, eben nicht so einfach über andere zu richten, damit nicht mit diesem Maß auch über uns gerichtet werden wird. Denn sonst werden am Ende unseres Lebens die Maßstäbe, die wir für andere aufgestellt haben, zur Grundlage für Gottes Richterspruch über unser eigenes Leben.

Vielleicht sind gerade die Tage der kommenden Fastenzeit wieder einmal die Gelegenheit, uns auf dieses Wort Jesu neu einzulassen und mit unserem Urteilen über andere Menschen vorsichtiger zu sein. Denn da gibt es auch noch dieses Wort Jesu: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden (Mt 5,7).