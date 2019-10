Werner Kogler, der Chef der Grünen, hat am Wahlabend in einer Stellungnahme von Sebastian Kurz wieder einmal von der ÖVP eine christlich-soziale Politik eingefordert. Diese Ansage hat schon einen Sinn. Auch innerhalb der ÖVP ist die Frage nach christlich-sozial virulent geworden. Ein wichtiges Fundament scheint zu verblassen oder zu einem inhaltslosen Vexierbild zu verkommen.

Braucht man heute noch eine weltanschauliche Verortung? Oder lebt Politik nur mehr aus Pragmatik. Diese Frage gilt meines Erachtens für alle Parteien. Was heißt christlich-sozial? Es lässt sich christlich-sozial nicht auf einen innerkirchlichen oder innerchristlichen Kontext reduzieren. Es bedarf dazu offener, liberaler Momente und der Frage nach der wahren Natur des Menschen. Die katholische Soziallehre hat Prinzipien formuliert, die – im Gegensatz zur Glaubenslehre – dynamisch ist und keine abschließenden Antworten gibt, sondern am gesellschaftlichen Puls der Zeit sein will.

Fundament ist die Respektierung des Menschen; er lebt in einer Gemeinschaft und sein Leben ist transzendent offen. Personalität bedeutet, den Menschen in seiner Fähigkeit und seiner Verantwortung zu sehen und ihn nicht einer paternalistischen-fürsorglichen Staatsdiktatur zu überlassen. Dieses Personalitätsprinzip ist für das christliche Menschenbild entscheidend. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist nicht verdient, sondern geschenkt; sie kann nicht verhandelt oder verkauft werden. Der Mensch hat immer Vorrang. – Allerdings wird diese Sicht vom Wohl Einzelner durch das Gemeinwohlprinzip begrenzt. Damit ist die Frage nach Gerechtigkeit verbunden. Denn es geht um das gute Leben aller.

Aber solidarisch sein ist dem Menschen von Natur aus mitgegeben. Solidarität überschreitet die Grenzen des „Eigenen“ auf „Andere“ und „Fremde“ hin. Gerade heute bedeutet solidarisches Leben, sich der gemeinsamen Menschheitsfamilie zu erinnern und für den gemeinsamen Planeten Erde verantwortlich zu sein. Das zeigt sich an zwei Grundhaltungen: Nachhaltigkeit fragt, ob der heutige Wohlstand auf Kosten anderer Menschen geht und ob sich die Gerechtigkeit einer Gesellschaft an den Schwächsten orientiert? Alle Parteien Österreichs sollten in den christlich-sozialen Spiegel schauen! Das würde eine andere Politik auslösen.