Es rumort wieder einmal kräftig in der Kirche Österreichs. Wir werden wochenlang (nolens) Zeugen einer Auseinandersetzung mit einer beispiellosen defizitären PR-Arbeit und eines kirchlichen Umgangs miteinander beschämend vorbei am Wort Jesu: „Bei euch soll es nicht so sein.“ (Mk 10,43)

Da werden Dinge an die Öffentlichkeit gezerrt, die dort nicht hingehören, und die anders aufgearbeitet gehören – aber nicht so. Via Medien einem Bischof ausrichten zu lassen, was er zu tun hat, halte ich nicht für richtig. Es ist zumindest nicht der biblisch vorgesehene Weg. Zurückhaltung wäre geboten! Schon lange steht die Frage im Raum: Cui bono? (Wem nützt das?)

Es kann in dieser Art Konflikt nur Verlierer geben. Daran wird auch die vorgesehene Apostolische Visitation nichts ändern, bei der sich meine Erwartungen aus mehrfachen Gründen in Grenzen halten. Diese Visitation wird vielleicht manche objektiv nachvollziehbare Fakten klärend ins Licht heben können. Sie wird sich aber meiner Einschätzung nach nicht an die kausalen Zusammenhänge heranwagen, die viel tiefer liegen. Sie wird auch nicht die offensichtlich vorhandenen Gräben an Kommunikationsstörung und Verletzungen beseitigen können. Dazu braucht es einen Prozess des Heilens, der Maß nimmt am Wort Jesu: „Die Wahrheit wird euch befreien!“ (Joh 8, 32)

Ein solcher Prozess braucht Zeit, vor allem aber den Mut zum Sprung in die Wahrheit! Wer wird (kann) diesen Prozess kompetent begleiten? Die Wahrheit – ja, aber sie allein genügt nicht. Wahrheit losgelöst von der Liebe kann Ausdruck größter Lieblosigkeit sein, ja sogar von Hass. Wahrheit kann – als Transparenz getarnt (und sogar medial gelobt!) – dennoch Vergeltung sein. Der Wahlspruch von Kardinal König hat gelautet: „Veritatem facientes in caritate“ – „Die Wahrheit in Liebe tun“ (Eph 4,15). Aus meiner Sicht ist das der Weg ans Licht – aber dazu braucht es die Bereitschaft aller Beteiligten, sich (begleitet) auf den Weg zu machen. Angesichts der bestehenden Spannungen bleibt für mich über die Zeit der Visitation hinaus die besorgte Frage: Was (Wer) dient dem wahren Frieden und einer tief greifenden Heilung?