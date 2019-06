Als klösterliche Gemeinschaft von Altenburg gedenken wir in diesem Jahr der Gründung unseres Stiftes vor 875 Jahren. Wir wollen mit der wechselvollen Geschichte unseres Hauses als Gemeinschaft dankbar in die Zukunft gehen – also den Blick nach vorne richten und in der Grundhaltung der Dankbarkeit das Heute gestalten und das Morgen erwarten.

Deshalb brauchen wir zuerst die Dankbarkeit durch Rückblick! Der Blick zurück auf das Gute, das uns im Laufe unserer langen Geschichte in unserem Kloster geschenkt worden ist, gibt uns als Gemeinschaft auch Kraft, das Heute zu bestehen und damit bewusst und dankbar in die Zukunft zu gehen. Voraussetzung dafür ist, dass wir aufmerksam hinschauen und uns das Gute, das wir erlebt haben, ins „Gedächtnis schreiben“, also bewusst die Erinnerung daran festhalten.

Vergessen dürfen wir aber nicht auf die Dankbarkeit durch Aufblick – durch den Blick nach oben – Gott steht über der Zeit, über der Vergangenheit, über der Gegenwart und auch über der Zukunft. Er wird morgen derselbe sein wie gestern. Und dieser Gott, der sich selbst treu ist, der gibt uns seine Zusage: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.

Und schließlich gilt es auch, die Dankbarkeit durch den Blick um uns herum zu pflegen. Wir brauchen Rituale, wo Dankbarkeit einen festen Platz bekommt – und ein solches Jubiläumsjahr bietet neu die Möglichkeit, bei vielen unterschiedlichen Anlässen bewusst Danke zu sagen an viele Menschen. Wir brauchen solche Rituale, in der die Dankbarkeit erfahrbar, sichtbar und hörbar wird für uns.

Dankbar wollen wir also in jene Zukunft gehen, die allein Gott bereits kennt. Durch den Rückblick auf das Gute, das wir in der Vergangenheit empfangen haben. Durch den Aufblick auf Gott, der auch in Zukunft da ist und seine Zusagen erfüllt. Und durch das Festmachen, das Verankern der Dankbarkeit in unserem Alltag. Und wie steht es mit Ihrer Dankbarkeit?