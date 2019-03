Mein Namenstagskalender erinnert mich am 19. März an den hl. Josef, den Patron der Arbeiter und Handwerker, vor allem der Zimmerer und Tischler. Der hl. Josef wird als Nährvater und Schützer der hl. Familie verehrt. Er ist ein Patron der Familien – und auch der Pilger.

Das Stift Lilienfeld ist seit jeher eine Station auf der uralten Wallfahrtsstraße von Wien nach Mariazell. Schon über dem gotischen Trichterportal der Stiftskirche begrüßt die frühbarocke Statuengruppe der hl. Familie die Wallfahrer und ist ein Hinweis auf die im 17. Jahrhundert unter Abt Matthäus III. Kolweiß errichtete Josefsbruderschaft (1653). Diese Statuengruppe wird in der Kunstgeschichte als der „heilige Wandel“ bezeichnet und kehrt am Altar der Josefskapelle in der Stiftsbasilika wieder: Der Jesusknabe in der Mitte wird von der Gottesmutter Maria und von seinem Nährvater an der Hand geführt. Die Wallfahrer werden daran erinnert, dass auch Jesus, Maria und Josef einst als Pilger unterwegs waren. Jesus, Maria und Josef waren gottesfürchtige Angehörige des Volkes Israel, die an traditionellen Wallfahrtsfesten Israels (Ostern, Pfingsten und Laubhüttenfest) nach Jerusalem pilgerten.

In der christlichen Liturgie wird auch das Leben manchmal als Pilgerreise bezeichnet. So wie auf einer Pilgerreise gibt es auch im Leben Momente des erfreuenden Sonnenscheins, des erfrischenden Regens, des herausfordernden Windes oder der lähmenden Kälte. So wie eine Pilgerreise enthält das Leben viel Auf und Ab und viele kleine Schritte, die vorwärtsbringen.

Im Unterschied zu einer gewöhnlichen Reise ist die Wallfahrt immer ein Wandeln mit Gott. Die Wallfahrer wissen sich begleitet und geführt von Gott in allen Situationen ihrer Pilgerfahrt.

Der hl. Josef hat sich bei seinen Wallfahrten, aber auch auf seinem Lebensweg, auf Gott stark eingelassen. Er ist ein gutes Vorbild für Pilger und für alle, die ihren Lebensweg mit Gott gehen wollen.