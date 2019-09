Wir sind Menschen mit Stärken und Schwächen: Unsere Stärken lassen uns einiges schaffen, wir haben Erfolge. Unsere Schwächen aber lassen manches, was in uns steckt, nicht werden. Wir schaffen vieles nicht oder nur halb. Wenn wir nun Verschiedenes leisten und erleben, wie andere nichts zuwege bringen, steigt Unverständnis auf. Wir schreiben diese Menschen ab, lassen sie links liegen, schauen auf andere herab und sind hochmütig.

So zeigen sich Fehler als Folgen unserer Stärken. Wenn wir aufgrund unserer Schwächen nicht viel zustande bringen, steigen weitere Schwächen auf: Neid und Eifersucht gegenüber anderen, die gut sind. Es zeigt sich, dass selbst Stärken, die wir haben, zu Fehlern neigen. Das Gleichnis vom Barmherzigen Vater lässt erkennen, welchen Weg Jesus vorsieht:

Der jüngere Sohn lässt sich das Erbe auszahlen. Er hätte gut damit leben können, brachte aber alles in einem lustigen Leben durch. Die Schwäche hat gesiegt. Da geht er in sich und überlegt, was er tun könnte. Er weiß, dass er zum Vater zurückkehren und um Vergebung bitten muss. Er wäre bereit, als Tagelöhner zu arbeiten. Seine Schwäche wird zur Stärke. Die Rückkehr war sicher nicht einfach, aber ihm gelang die Umkehr.

Der ältere Sohn war brav zuhause geblieben. Seine Stärke war die Treue zum Vater, dessen Nachfolge er einmal antreten wird. Als der jüngere Sohn heimkehrte, kam ihm der Vater schon entgegen und feierte ein Fest. Das konnte der zuhause gebliebene Sohn nicht verkraften. Der Vater redete ihm gut zu: „Dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden.“ Auch hier wäre Umkehr angesagt, dass die Stärke nicht zur Schwäche wird. Ob er es schafft?

Das Gleichnis bringt Jesu Lehre sehr deutlich zum Ausdruck. Ob wir stark sind oder schwach, es ist der Weg der Liebe gefragt, die wir schenken sollen, wie sie uns Gott immer wieder schenkt, wenn wir umkehren. So können aus Schwächen wieder Stärken werden.