Zu den Weihnachtsfeiertagen ist der Wirtschafter unseres Stiftes, P. Stefan, überraschend gestorben. Ein schwerer Schicksalsschlag für uns. Er hinterlässt eine große Lücke, nicht nur menschlich.

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung seiner Ämter habe ich wieder einmal in der Regel des heiligen Benedikt nachgelesen, was er über den Wirtschafter des Klosters schreibt. Die Führungsaufgabe des wirtschaftlichen Leiters sieht Benedikt als besonderen Dienst an. „Wer seinen Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang.“ (RB 31,8)

Ein lateinisches Wort für Diener ist servus. Es meint ursprünglich den Läufer, der die Botschaft vom Schlachtfeld zum Feldherrn trägt. Dienen heißt also: die Kommunikation am Laufen halten, dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter gut miteinander kommunizieren, dass der Informationsfluss alle gleichermaßen erreicht. Gute Information als Voraussetzung für gedeihliches Arbeiten. Das griechische Wort für Diener ist diakonos. Es meint den Tischdiener, der bei Tisch aufwartet. Diener ist jeder, der dem Leben dient, es fördert, der Leben in den Menschen hervorlockt. Ein schönes Bild für die Führungsaufgabe: Man muss sich dazu in die Menschen hineindenken, um zu erkennen, welche Lebensmöglichkeiten in ihnen stecken. In Mitbrüdern und Mitarbeitern das Leben wecken. Das ist auf Dauer für die wirtschaftliche Leistung eines Klosters, eigentlich jeden Betriebes, wohl am effektivsten.

Benedikt ermahnt den Wirtschafter, er möge sich besonders der Gäste, der Kranken, Kinder und Armen annehmen. Falls ein Bruder unvernünftig etwas fordert, kränke er ihn nicht durch Verachtung.

Unangemessene Bitten möge der Wirtschafter „vernünftig und mit Demut“ abweisen. Und kann er einem Bruder nichts geben, dann schenke er ihm wenigstens ein gutes Wort, denn „niemand soll verwirrt und traurig sein im Hause Gottes.“ (RB 31,13.19)

Möge unser Pater Georg als neuer Wirtschafter unseres Klosters ein guter Diener vieler werden.