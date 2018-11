Ich weiß, dass ich mit meinem Vorschlag an die Wand renne. Aber das bevorstehende Leopoldifest in Klosterneuburg erinnert mich wieder daran: Wir brauchen einen anderen „Hut“ auf dem Landeswappen von Niederösterreich. Natürlich ist mir bewusst, dass wir andere Sorgen in unserem Staat und in unserem Land haben. Aber wichtige Symbole müssen stimmen und authentisch sein. Worum geht es? Das niederösterreichische Landeswappen ist nach wie vor mit einer Mauerkrone bekrönt.

Diese Krone ist ein Symbol des Ständestaates. Zusammen mit Hammer und Sichel bezeichnete sie die drei wichtigsten Stände nach dem Selbstverständnis des Ständestaates: Arbeiterstand, Bauernstand und Bürgerstand. Hammer und Sichel sind vom Wappen gefallen. Nur die Mauerkrone ist als einziges Symbol geblieben. Damit ist unser Wappen zu einem Torso geworden. Ausgerechnet in unserem Land, das im Stift Klosterneuburg den österreichischen Herzogshut bewahrt, fehlt diese historische Bekrönung am Wappen. Andere Bundesländer haben ihre traditionellen Bekrönungen auf ihren Wappen – etwa Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Tirol. Aber das Kernland Österreichs versteckt seine Herkunft.

Ich wundere mich, dass bestimmte politische Gruppierungen an der Mauerkrone des Ständestaates festhalten. Warum ich dieses Thema gerade zum Leopoldifest aufgreife? Der hl. Leopold ist der unumstrittene Landespatron und eine geistliche und politische Leitfigur in unserem Land. Seit Jahrhunderten ist seine Kopfreliquie mit einer Kopie des Herzogshutes geschmückt. Freilich hat er zu Lebzeiten diesen Herzogshut nie getragen. Trotzdem gehören für Niederösterreich die Kopfreliquie Leopolds und die Herzogskrone zusammen. Das Haupt des Heiligen verleiht dem „Machtsymbol Krone“ eine mystische und von tiefer Religiosität geprägte Kraft. Denn die Herrschaft dieses heiligen Fürsten war gekennzeichnet von Frieden, von Entwicklung und Modernisierung des Landes; von der Schaffung eines selbstständigen Territoriums, von der Bekämpfung der Armut und von der Bildung der Menschen in diesem Land. Leopold war von einer gegenseitigen Durchdringung von Glaube und Politik überzeugt. Das war sein geistiges Fundament.

Deshalb gehört der Herzogshut auf das Wappen unseres Landes! Nun, ich bin Realist genug, um zu wissen, dass mein Anliegen kaum Reaktionen hervorruft. Zumindest sollen meine Hinweise ein Bewusstsein schaffen; vielleicht auch Diskussionen erzeugen.