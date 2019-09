Man kann ihn immer öfter in Fremdenverkehrsbroschüren lesen, den Begriff „Kraftort“, der zu einem Modewort geworden ist. Dessen Bedeutung wird oft mit esoterischen Vorstellungen, aber auch besonderen Erdstrahlungen in Verbindung gebracht. Logisch, dass auch Klöster, Kirchen und Kapellen mit der Bezeichnung „Spiritueller Kraftort“ versehen werden und dementsprechend touristisch „boomen“. Aber was macht ein Kloster, eine Kirche oder Kapelle zu einem „spirituellen Kraftort“? Es ist meine feste Überzeugung, dass es primär nicht irgendwelche obskuren Strahlungen sind, die einen solchen geografischen Ort auszeichnen, vielmehr ist es jene geistliche Ausstrahlung, die von der Lokalität ausgeht, weil dort Menschen beten, feiern und ihren christlichen Glauben leben. Und das hinterlässt Spuren, die zwar nicht messbar, aber spürbar sind.

Ein solcher spiritueller Kraftort ist etwa unser Collegium Orientale in Eichstätt, an dem ich seit einem Jahr wieder als Vizerektor leben, beten und wirken darf. Die besondere Atmosphäre spüren unsere Besucher, wenn sie das Haus betreten oder in die Kapelle und das Refektorium mit dem „Akathistos-Gang“ geführt werden. Wenn ich solche Führungen durch unser Haus halte, so wird mir immer wieder versichert, welche besondere Ausstrahlung unser Haus hat. Das machen aber nicht nur die ostkirchliche Gestaltung, die Ikonenfresken an den Wänden, der Duft des Weihrauchs und der Gesang unseres Kollegiatschores beim Gottesdienst. Es sind vor allem unsere Studenten, die wesentlich zu dieser Ausstrahlung beitragen.

In einem solchen Haus arbeiten und wirken zu dürfen ist ein großes Geschenk und ich bin auch stolz als „Botschafter Niederösterreichs“ hier einen guten Platz gefunden zu haben. Und so gibt es auch immer wieder Rückbezüge zu jenen „spirituellen Kraftorten“ meiner Heimat Niederösterreich, an denen ich seelsorglich wirken durfte. Heute sage ich schlicht und einfach dafür – DANKE!