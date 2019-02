Was am 26. Jänner 2019 in Sri Lanka geschah, war die Erfüllung eines Traumes, den der verstorbene Wiener Weihbischof Florian Kuntner vor 35 Jahren geträumt hatte: die Einweihung eines neuen Zisterzienserklosters in Sri Lanka. Wie kann die Kirche in einem buddhistischen Land katholische Mönche als Dialogpartner inkulturieren? Der Bischof konfrontierte das Stift Heiligenkreuz mit dieser Idee, fand zwar positive Resonanz, aber zur gleichen Zeit hatten die Mönche schon im 1.000 km entfernten Ruhrgebiet ein Kloster gegründet. Es ist dem beharrlichen Anklopfen der Kirche von Sri Lanka zu verdanken, Heiligenkreuz um Hilfe zu bitten, diesen Plan zu verwirklichen. Außerdem war es allen wichtig, dass die Neugründung keine „Kolonie“ sein durfte, sondern von den Menschen Sri Lankas und ihrer Kultur geprägt ist.

Was erwartete man von Heiligenkreuz? Die materielle Grundlage allein wäre keine Basis gewesen. Alle, die den Traum träumten, wussten, dass in der monastischen Tradition des Gregorianischen Chorals etwas in Heiligenkreuz überlebt hat, das ursprünglich als Gesang der Wüste galt und seine Wurzeln im Osten hatte. Wie der neue Rektor der Hochschule Heiligenkreuz, P. Wolfgang Buchmüller, sagte, kann der gesungene Gregorianische Choral „gerade auf dieser Insel mit ihrer großen religiösen Vielfalt ein Äquivalent zu dem buddhistischen und hinduistischen Chant darstellen“. So ist verständlich, dass gerade buddhistische Mönche vor Jahrzehnten mit Befremden reagierten, als viele katholische Klöster sich von der Sakralsprache des Lateins verabschiedeten. „Niemals hätten sie daran gedacht, ihre heiligen Pali-Texte mit aktualisierten Gebeten der Alltagssprache zu vertauschen“, so P. Wolfgang.

Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, den jetzt vor allem die fünf srilankischen Mönche träumen, die im neuen Kloster mit dem Namen Stella Maris („Meeresstern“) unter Palmen die Psalmen beten, die Heiligenkreuz sie gelehrt hat – auf dass, wie der hl. Benedikt sagt, „in allem Gott verherrlicht werde“.