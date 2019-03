Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich würde den evangelischen Mit-Christen von Herzen einen arbeitsfreien Feiertag am Karfreitag wünschen und gönnen.

Am Rande der nun schon wochenlang andauernden Auseinandersetzungen zum Karfreitag habe ich aus einem Radio-Interview die Wortmeldung einer Passantin aufgeschnappt, die wahrscheinlich die Ansicht von einem Großteil der Bevölkerung wiedergibt: „Nach meiner Ansicht ist das mit dem Karfreitag eine Nebensache, die mich nicht berührt.“

Die für mich entscheidende Frage zur Karfreitagsdebatte wäre eigentlich die: Wer von den betroffenen Konfessionszugehörigen möchte denn überhaupt an diesem Tag frei haben, um den Gottesdienst besuchen zu können? Wie viele – selbst Christen – wissen denn überhaupt noch, was am Karfreitag gefeiert wird? Ich weiß nicht, ob es den evangelischen Christen mit dem Gottesdienstbesuch am Karfreitag recht viel besser geht als uns Katholiken. Da halten sich die Massen in Grenzen – daran wird sich meiner Einschätzung nach auch an einem arbeitsfreien Karfreitag nicht viel ändern.

Die säkulare Entwicklung nimmt die vorhandenen kirchlichen Feiertage gern für anderes in Anspruch – für Einkäufe, Sport und Freizeit, prozentuell in den wenigsten Fällen für den Gottesdienst (wofür sie eigentlich gedacht sind!)

Ich stelle daher kritisch die Frage: Wie viele bzw. wie wenige brauchen denn überhaupt einen Feiertag?

Ob der Karfreitag in Zukunft frei sein wird oder nicht, macht mich nicht sehr besorgt, vielmehr mache ich mir Sorgen darüber, was in einem treffenden Wort von Abt Matthäus Nimmervoll (Lilienfeld) zum Ausdruck kommt: „Wenn wir nicht mehr feiern, was wir glauben, werden wir bald nicht mehr glauben, was wir feiern.“

Wer von der Liebe Christi berührt ist, wird an jedem Karfreitag – ob frei oder nicht frei – einen Weg finden, für das Geschenk der Erlösung zu danken.