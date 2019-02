Der Karfreitag darf in Österreich nicht nur für bestimmte religiöse Gruppen ein Feiertag sein. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Dass allein diejenigen, die einer bestimmten Kirche angehören, freibekommen und, wenn sie arbeiten, einen Feiertagszuschlag bekommen, sei eine Diskriminierung aufgrund der Religion, heißt es.

Was mich an diesem Urteil nachdenklich stimmt, ist, dass der Kläger kein Angehöriger jener Kirchen ist, für die der Karfreitag als gesetzlichen und damit bezahlten Feiertag gilt. Für mich steht damit im Vordergrund, dass es nicht um eine religiöse Angelegenheit geht, sondern dass offenkundig ein finanzielles Interesse der Anlass zu dieser Klage war.

Damit sind wir schon bei einer weiteren Frage, die sich mir stellt: Geht es in all den Überlegungen, die jetzt folgen, um das hohe Gut eines religiösen Feiertages, der dazu gedacht ist, dass man den Gottesdienst besucht und sich des Inhaltes dieses Feiertages bewusst wird – nämlich Christi heilbringendes Leiden und Sterben – oder diskutieren wir wieder einmal nur um sekundäre Fragen?

Und nicht nur für die Kirchen der Reformation, auch für die Katholiken und für die Ostkirchen ist der Karfreitag ein hoher Tag, den man mit strengem Fasten und Abstinenz sowie der Teilnahme an den Gottesdiensten begeht. In meiner neuen Heimat Bayern ist der Karfreitag strenger und „stiller“ Feiertag, an dem allzu laute Veranstaltungen – Gott sein Dank! – noch immer verboten sind! Wie immer auch die Sache ausgehen wird, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir Christen uns hier zu Wort melden könnten!

Um was es mir in der ganzen Diskussion geht, ist die Tatsache, dass es uns möglich sein sollte, diesen außerordentlich wichtigen Tag nicht einfach zu vertrödeln, sondern uns klar zu werden, welche Bedeutung er für meine persönliche Spiritualität, aber auch für die religiöse Praxis einer Pfarrgemeinde hat! Insofern stehe ich voll und ganz an der Seite unserer evangelischen Brüder und Schwestern, damit dieser Tag der höchste Feiertag bleiben kann! Und für alle Christinnen und Christen soll gelten: Vergesst nicht den religiösen Inhalt solcher Tage und degradiert sie bitte nicht zu bloßen Tagen mit mehr Freizeitgestaltung!