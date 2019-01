Nach meinem Schlaganfall im August 2018 konnte ich krankheitsbedingt lange keine heilige Messe besuchen. Ich konnte hautnah erleben, was mir einige gute Bekannte öfter gesagt haben, dass sie nicht die nötige Gesundheit oder Mitfahrmöglichkeit haben, um die ihnen gewohnte Sonntagsmesse in ihrer Heimatkirche persönlich mitzuerleben.

Solche alte, kranke und gehbehinderte Angehörige sind sehr dankbar, dass es im Radio Niederösterreich oder in anderen Medien regelmäßige Messübertragungen gibt. Vor einigen Wochen, bei der wunderschön gestalteten Landesjägermesse, hieß es in der Lesung: Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig (Dtn 6, 4).

Schon den Kindern wird bei einem Ausflug durch den Wald gesagt, sie sollen Augen und Ohren (in der Jägersprache „Lichter und Lauscher“) aufsperren, Ersteres, um die Schönheiten der Natur, der Schöpfung Gottes, nicht zu übersehen, Letzteres, um für die leisen Stimmen aufmerksam zu sein.

Freilich überall dort, wo Religion und Politik aus dem öffentlichen Leben hinausgedrängt und zur Privatsache einiger weniger erklärt werden, darf man sich nicht wundern, wenn sich nur wenige Jugendliche für diese sinngebenden und gemeinschaftsfördernden Bereiche interessieren und hier mitarbeiten wollen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die für den christlichen Glauben und für die Erhaltung der guten Traditionen in unserem Land wirken. Ich danke allen, die sich um die Kranken annehmen. Ganz persönlich danke ich allen Ärzt(inn)en und Pfleger(inne)n, die mich in den Landeskliniken Lilienfeld, St. Pölten und Allentsteig betreut haben. Es war für mich ein großer Trost, wenn ich im Patientenzimmer auf das Kreuz schauen konnte und wenn mir die Kommunion gebracht wurde. Ich danke auch dem für das Ressort zuständigen Landesrat Martin Eichtinger und allen aus meinem Kloster, meiner Verwandtschaft und meinem Bekanntenkreis, die mir beigestanden sind und mich auch jetzt unterstützen.