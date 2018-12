„Kommunikation verändert das System“ – das ist sehr stark verkürzt die moderne Theorie der Systemtheoretiker wie etwa eines Niklas Luhmann. Die Art der Vorgänge in einem sozialen System wie einem Unternehmen (und somit auch in kirchlichen Gemeinschaften) sind Kommunikationsereignisse, die aufeinanderfolgen. Solange ein System die Kommunikation fortsetzen kann, lebt es. Gelingt die Kommunikation in einer solchen Organisation nicht mehr, stirbt sie. Und es sind die Menschen selbst, die das System verändern können. Warum ich das schreibe? Weil ich immer mehr den Eindruck gewinne, dass wir resignieren, in der irrigen Meinung, nichts bewegen und verändern zu können.

Was kann ich schon bewirken? Auf mich kommt es doch wohl nicht an! Das sind gängige Meinungen, die man immer wieder zu hören bekommt. Auch ich schließe mich nicht gänzlich davon aus: Auch ich glaube in oft „schwachen“ Momenten, dass ich nichts bewirken und verändern kann, dass sich durch meine Worte, durch Haltung nichts verändern wird.

Was ist also das Geheimnis der Veränderung, auch in unserer Kirche, in unseren Gemeinschaften? Es wird sich nur etwas verändern, wenn wir lernen, miteinander zu kommunizieren. Es gibt allerdings Menschen, die die Kommunikation verweigern. Sie sind die eigentlichen Totengräber eines Systems und einer Gemeinschaft. Ich denke, dass solche Menschen große Schuld auf sich laden, wenn sie so agieren. Und ist das nicht auch ein wesentlicher Aspekt des kommenden Weihnachtsfestes – des Festes der Christusgeburt? Gott ist kein kommunikationsloses Wesen, in sich verschlossen und unnahbar!

„Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens“ – so heißt es treffend im Hebräerbrief. Wenn wir das als Christen ernst nehmen, heißt das auch für uns: Wie Christus die Welt verändert hat, so kann auch jeder Einzelne in der Kraft Christ seine Welt entscheidend verändern!