An diesen Ostertagen wird in den Osterevangelien immer wieder das leere Grab Jesu erwähnt. Es ist nicht der stärkste Aufweis für die Auferweckung Jesu. Die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst ist die eigentliche tiefe Erfahrung seiner Lebendigkeit, seiner Nähe und seiner Beziehung mit uns. Trotzdem besuchen um Ostern Tausende Menschen in Jerusalem das Hl. Grab Jesu in der Auferstehungskirche. Auch an den Kartagen haben viele Christen wieder Hl. Gräber in den Kirchen besucht.

Sind also Gräber wichtig? Ostern allerdings ist nicht die Festschreibung des Grabes, sondern dessen Überwindung. Trotzdem lässt mich das fragen, wie steht es heute um Begräbnis, Bestattung, Beerdigung, um Grabkultur und Grabbesuch?

Unsere Begräbniskultur hat sich stark verändert. Das haben mir Mitarbeiter von Begräbnisdiensten bestätigt: Kremationen nehmen zu. Das entscheiden selbstverständlich die Hinterbliebenen – ist aber kirchlich akzeptiert. In dicht bevölkerten Ländern und Städten ist diese Bestattungsform sogar notwendig.

Aber es gibt auch Schattenseiten: Bisweilen werden Urnen nach einer Kremation nicht abgeholt und werden dann zugeschickt oder gar abgestellt. Wird da ein Mensch nicht bloß „entsorgt“, kostengünstig wegrationalisiert, um sich weitere Auslagen zu ersparen? Und manche Betonwände für Urnen auf Friedhöfen wirken bisweilen wie Schließfächer.

Das Grab ist eine wichtige Stätte: ein Platz für die persönliche Erinnerung; ein Gedenkort für die ganze Familie; ein Platz für wichtige Lebenssymbole – wie etwa Lichter, Blumen, Hoffnungszeichen. Vor allem aber ist das Grab ein Ort des Gebetes. Das führt uns in eine andere Dimension hinein: Gibt es eine Hoffnung über das Grab hinaus? Auferstehung von den Toten? Welcher Sinn steht über menschlichem Leben und Sterben? Löst sich alles in Nichts auf?

Wird die abnehmende Begräbniskultur zu einem bewussten „Unglaubensbekenntnis“ (was ein logischer Widerspruch in sich selbst ist)? Da wird das „Grabthema“ durchaus österlich! Das leere Grab des auferweckten Christus wird zur religiösen Herausforderung. Es wird zum Kontrapunkt für die Hilflosigkeit oder Ignoranz vieler Zeitgenossen.

Mir scheint es wichtig zu sein, die Osterbotschaft einmal von dieser praktischen Seite her zu betrachten.