Oder lieber doch nicht? Was würde passieren, wenn das, was wir im Advent singen, tatsächlich eintreffen würde: Komm, Herr Jesus, komm! Würde es uns nicht gehörig durcheinanderbringen? Wozu sollte er eigentlich kommen? Wir haben ja alles, zumindest viele von uns: volle Kassen und Schränke, volle Terminkalender, die Köpfe voll von Nachrichten und Trendmeldungen. Was brauchen wir mehr? Worauf warten wir noch? Auf Christus?

In der Geschäftigkeit der Wochen vor Weihnachten – mit Black Friday geht der Wahnsinn Weihnachtsshopping los, so las ich neulich. Können wir Christus da überhaupt noch brauchen? Würde er uns dabei nicht eher stören? Haben wir ihn überhaupt jemals vermisst? Ist er in entscheidenden Fragen des Lebens vorgekommen? Warum sollten wir ihn ausgerechnet jetzt im Advent herbeisingen?

Maranatha, komm, Herr Jesus! Sängen wir zeitweise nicht lieber: Herr Jesus, komm lieber nicht! Wir haben schon genug zu tun! Und doch: Kennen Sie nicht auch Menschen, die anscheinend alles haben und sich trotzdem nicht damit zufriedengeben. Die darüber hinaus weiterfragen: Was haben wir (noch) zu erwarten?

Kennen Sie Menschen, die daheim noch Heimweh haben, die vom Brot allein nicht satt werden, die die Hoffnung nicht aufgeben, jemanden zu finden, der sie begeistern und ihr Herz erfüllen kann? Ich kenne Menschen, die vom Leben nichts mehr zu erwarten haben, nur den Tod, und die doch noch etwas erhoffen, aber nicht vom Tod, sondern von Christus.

Diese warten auf Christus. Advent ist die Zeit, in der Menschen mit Sehnsucht das Sagen haben: Komm, Herr Jesus, Maranatha! Ein Ausdruck unserer inneren Sehnsucht! Kommen Sie, singen Sie mit! Dann geht auch das weihnachtliche „Jesus, der Retter ist da!“ leichter über die Lippen und in das Herz.