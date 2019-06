Vor ein paar Wochen wurde die Landesgalerie Niederösterreich in Krems eröffnet. Sie ist ein „Leuchtturm“ (Mikl-Leitner) Niederösterreichs. Bei der Eröffnungsfeier hat Dr. Nicole Fritz die Festrede gehalten. Sie ist die Gründungsdirektorin des neuen Kunsthauses Ravensburg. Wenn Nicole Fritz da nicht einen Satz gesagt hätte, der mich kratzt und aufhorchen lässt: „Da die Kirche und damit auch regionale Brauchtumsordnungen zunehmend an Einfluss verlieren und ein verbindlicher Wertehorizont sich auflöst, haben Kunstwerke an sich als Anker für regionale und nationale Identität eine neue, nie da gewesene, gesellschaftliche Bedeutung erlangt.“

Zunächst stört mich an diesem Gedankenkonzept, dass Nicole Fritz Kunst als einen Ersatz für Religion beschreibt. Das halte ich gleichermaßen für eine Abwertung von Kunst, wie auch für eine Überforderung der Kunst. Die Autonomie beider Bereiche ist zu achten, sowie deren Funktion und Bedeutung. Kunst ist nicht Religion und Religion ist nicht Kunst. Das scheint mir auch in Bezug auf die gesellschaftliche Bedeutung fraglich. Denn so einfach kann man das „Narrativ Kunst“ nicht mit dem „Narrativ Religion“ gleichsetzen. Denn gerade die Kunst, die in der Verwaltung von Museumsdirektorin Nicole Fritz steht, ist auch in unserer Zeit ein Minderheitenprogramm – wenn auch ein wichtiges. Deren gesellschaftliche Relevanz liegt in der bevorzugten medialen Vermarktung. Hingegen ist die „religiöse Sprache“ universal, für (fast) alle Menschen „guten Willens“ erfassbar. „Der Mensch ist unheilbar religiös!“

Ich möchte keinesfalls einen Gegensatz von Kunst und Religion herbeireden. Denn für mich ist gute Kunst immer schon religiös. Beide kommen aus einer Wurzel: im Wort „Kultur“ steckt das Wort „Cultus“. Die Wahrheit ist immer das Ganze! Zum Schluss: Ich stehe der Moderne nicht negativ gegenüber – aber ich mag dieses „hohepriesterliche Getue“ nicht.