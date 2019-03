In meinem Zimmer hängt ein Fastenzeitkalender von P. Anselm Grün. Titel des Fastenbegleiters: Frei werden. Für jede Woche thematisiert P. Anselm einen Schritt zur Freiheit, für die dritte z. B.: Leben ohne zu vergleichen.

Wer kennt dieses Vergleichen nicht? Viele vergleichen Beruf, Einkommen und Besitz mit dem des Nachbarn. Auch Gemeinschaften und Gruppen vergleichen sich. Manche definieren sich auch dadurch. Der Vergleich des Lebensstandards mit dem von anderen kann dazu führen, dass man sich benachteiligt, zu kurz gekommen fühlt. Das Gefühl, bei anderen laufe alles leichter, besser, unkomplizierter kann dazu führen, dass man sich als der arme Benachteiligte vorkommt. Auch als Abt kenne ich dieses Gefühl. Vergleichen kann Bedürfnisse wecken, die man vorher gar nicht kannte.

Der hl. Benedikt weiß um diese Begehrlichkeit der menschlichen Seele. Er schreibt in seiner Ordensregel: Man halte sich an das Wort der Schrift: „Jedem wurde so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.“

Wer weniger brauche, danke Gott und sei nicht traurig. Wer mehr brauche, werde demütig wegen seiner Schwäche und nicht überheblich wegen der ihm erwiesenen Barmherzigkeit. (RB 34, 1f)

Benedikt nennt den, der weniger braucht, den Starken und den, der mehr braucht, den Schwachen. Die Stärke eines Menschen solle sich darin zeigen, dass er mit dem zufrieden ist, was er hat.

Jeder solle in dem, was er braucht, bei sich selbst bleiben. Der Vergleich mit anderen mache unsicher und unzufrieden.

So weit, so gut. Nur sollte in unserer Wohlstandsgesellschaft auch wirklich jeder das haben, was er unbedingt nötig hat. Die Achtsamkeit darauf, auch das ist Stärke!

Ein guter Umgang mit eigenen Bedürfnissen, aber auch der besorgte Blick auf das Wohl der anderen sind Voraussetzung dafür, dass eine Gemeinschaft in Frieden leben kann. Bei sich bleiben können, Verzicht und Barmherzigkeit, das sind die wahren Stärken und ein Schritt zu Freiheit.