Die Augen der Weltkirche richten sich seit Anfang Oktober für drei Wochen auf eine Synode, die sich mit dem so gefährdeten Lebensraum des Amazonas auseinandersetzt, der 80 Mal größer ist als Österreich. Diese Synode mit dem Motto „Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“ wird weltkirchliche Auswirkungen haben – das steht jetzt schon fest.

Zwei große inhaltliche Linien greifen bei der Synode ineinander: eine ökologisch-soziale und eine kirchliche. Die katholische Kirche braucht neue Wege, um den Menschen in Amazonien beizustehen. Und sie muss sich ihrem Auftrag neu stellen, die Schöpfung zu bewahren. Das alles kommt bei der Synode in hundertfacher Brechung zur Sprache.

Was wird man von der Synode erwarten dürfen? Aus den zahlreichen Impulsen zur ökologischen Situation wird deutlich, dass von der Kirche ein noch stärkerer Einsatz am Bildungssektor erwartet wird und ein nachhaltiges Engagement für Amazonien in Form eines repräsentativen Bischofsrats.

Laut dem aus Vorarlberg stammenden Amazonas-Bischof Kräutler braucht es eine klare Auseinandersetzung der Synodalen mit dem Faktum, dass die Gemeinden im Amazonasgebiet aufgrund des eklatanten Priestermangels von Laien geleitet werden, zwei Drittel sogar von Frauen. Eucharistiefeiern sind dort eine Rarität. Es bleibt abzuwarten, ob die „viri probati“ (verheiratete indigene Ehemänner) als mögliche Lösung für Amazonien grünes Licht erhalten, und ob Frauen nach verändertem Amtsverständnis mit Leitungsaufgaben beauftragt werden.

Für Beobachter dieser Synode bleibt es weiterhin spannend …

Amazoniens 33 Millionen Menschen sind auf vielfältigste Weise bedroht, ihrer Lebensgrundlage und ihrer Rechte beraubt. Rücksichtslose Ausbeutung ist im Begriff, den Urwald unwiederbringlich zu zerstören und „den Indigenen ihr Haus, ihre Küche, ihren Markt, ihre Apotheke und ihr Leben zu nehmen“, so sagte es einer vor der ganzen Synode. In den Städten wie im Regenwald geht es um Unterdrückung, Kolonialismus, Migration, Menschenhandel, Drogen, massive Gewalt. Und es geht um den globalen Klimawandel und eine neue Form der Welt-Wirtschaft.