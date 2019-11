Ein Witz aus der Zeit des Kalten Krieges: Ein Amerikaner und ein Russe fahren ein Wettrennen. Das Ergebnis liest sich bei der amerikanischen Nachrichtenagentur so: Der Amerikaner hat gewonnen, der Russe verloren. In der Pravda, dem Zentralorgan der KPdSU, steht: Der Russe belegte den guten zweiten Platz, während der Amerikaner Vorletzter wurde. Immerhin zwei mögliche Darstellungsweisen.

Rankings können in vielen Bereichen des Lebens hilfreich sein. Eine Rangordnung bewertet. Manchmal orientieren sich Konsumenten im Dschungel der Angebote an Bewertungen. Sehr populär sind auch Weltranglisten im Sport oder die Musikcharts. Man beachte dabei aber immer, was da bewertet wird! Ein Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität, die Popularität?

Besondere Aufmerksamkeit erregt seit Jahren die PISA-Studie. Es gibt einen Aufschrei bei schlechten Ergebnissen, Zufriedenheit bei guten. Aber unter welchen Bedingungen kommen die Resultate zustande? Sind die überhaupt vergleichbar?

Rankings führen zu Vergleichen. Im Ranking weiter oben zu stehen bewirkt Bestätigung und stärkt den Selbstwert. Hinterherhinken kann Impulse für Verbesserungen geben. Doch sollte man nicht übersehen: Ein Ranking ist immer nur ein schmaler Ausschnitt der gesamten Wirklichkeit. Wird überhaupt das Relevante getroffen?

Und dann gibt es Lebensbereiche, die ganz und gar ungeeignet für Rankings sind. Es gibt Ungleichheiten, die man einmal einfach so stehen lassen sollte. Der hl. Benedikt sagt dazu: Wer also weniger braucht, danke Gott und sei nicht traurig; wer aber mehr braucht, demütige sich nicht wegen seiner Schwäche. Und im Evangelium heißt es: Da sind Letzte, die werden Erste sein und da sind Erste, die werden die Letzten sein. Vor Gott gibt es keine Charts oder Rankings, keine Ersten und keine Letzten. Würde und Wert sind nicht durch Punktewertungen und Ranglisten zu eruieren. Gott misst anders. Er liebt jeden, wie er ist – unabhängig von jedem Ranking.