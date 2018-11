Ende Oktober ist in Rom eine Synode zu Ende gegangen, bei der ca. 300 Bischöfe, Jugendvertreter und Experten aus der ganzen Welt zum Thema „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“ drei Wochen beraten haben. Kardinal Schönborn meinte rückblickend: „Sie war für mich die beste Synode, die ich erlebt habe.“

Ausgelöst hat diese Synode Papst Franziskus, der keinen Mut scheut, Anliegen aufzugreifen, die schmerzen: Dazu zählt ohne Zweifel die Sorge um die Jugend, zu der die Kirche gegenwärtig so schwer Zugang findet – zumindest in Europa. Die Synode ist den Ursachen nachgegangen: Die Kirche wird von einem großen Teil der Jugend nicht mehr als ernst zu nehmende Gesprächspartnerin betrachtet.

Der Glaubwürdigkeitsverlust liegt zum einen in innerkirchlichen Skandalen, zum anderen auch in der Unfähigkeit kirchlicher Amtsträger, auf Jugendliche einzugehen, in der fehlenden Verständlichkeit der Lehre sowie im Autoritätsdenken und Beharren auf Leitungskompetenz. Wenn man in Reaktionen von Teilnehmern hineinhört, fallen zwei Themenbereiche auf, die auch in dem zukunftsorientierten Schlussdokument Eingang gefunden haben.

Auffallend war ein Wort von Papst Franziskus an die Jugend in seiner Abschlusspredigt: „Entschuldigt uns, wenn wir euch oft kein Gehör geschenkt haben; wenn wir, anstatt euer Herz zu öffnen, eure Ohren vollgeredet haben. Als Kirche wollen wir euch mit Liebe zuhören, in der Gewissheit, dass euer Leben für Gott kostbar ist, weil Gott jung ist und junge Menschen liebt; und dass euer Leben auch für uns kostbar ist, ja notwendig, um voranzugehen.“

Die Zeit wird sichtbar machen, wo der Geist die Jugend hinführt!