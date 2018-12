Die Adventzeit ist heuer kürzer und deshalb ist sie vielleicht auch für manche noch mehr voll mit Terminen durch Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Stress in vielerlei Hinsicht. Dabei möchte uns diese Zeit hinführen zu mehr Ruhe und Stille, es soll heller werden in uns, in unserer Umgebung. Es wäre sicher sinnvoll und auch wertvoll, wenn Sie sich täglich fünf bis zehn Minuten hinsetzen und sich mit einigen Fragen beschäftigen: Was bedeutet diese Zeit für mich persönlich?

Was ist mir wirklich wichtig und wofür nehme ich mir deshalb Zeit? Wo sollte ich etwas loslassen, was ich in keiner Weise brauche? Wie rede ich mit anderen? Ist das auch liebevoll, in einer frohen und wertschätzenden Art? Bin ich dankbar für jeden Augenblick und genieße diesen auch? Von welchen Menschen kann ich lernen und mich begeistern lassen? Spüre ich, wer mich im Moment braucht? Teile ich meine Freude mit vielen Menschen und werde deshalb selber bereichert? Fühle ich mich wohl und kann ich eigentlich etwas auch von mir hergeben?

Bin ich wirklich auf der Suche, auf dem Weg, lerne ich etwas dazu? Finde ich Kraft und Hilfe im Gebet, im Sein, vor und mit diesem Gott, an den ich glaube, zu glauben versuche? Erfüllt mich das gemeinsame Feiern wirklich mit Freude? Auch im Gottesdienst? Schafft es Begegnung und Beziehung? Vieles fällt uns ein, wenn wir mit einer positiven Grundstimmung über uns nachdenken. Sie finden diese Fragen vielleicht zu banal und abgedroschen, doch letztlich sind sie wichtig und warten auf eine Antwort. Ich darf Ihnen eine bereichernde und gute Zeit auf Weihnachten hin wünschen, wo sie immer mehr Frieden mit sich selber, mit Gott, mit den Menschen finden, wo Sie täglich Ihr Leben neu gestalten, wo es immer heller wird in Ihnen, in der Welt und zu Weihnachten Erfüllung findet.