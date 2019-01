Die Ordensgemeinschaften suchen für ihre Lebensgrundlage ein neues „Wording“. Dabei geht es um die evangelischen Räte, um Gelübde und die Vielfalt der Ordenscharismen. Das gilt es, in heutiger Sprache zu buchstabieren und durch eine Bildsprache neu zugänglich zu machen. Zu den Ordensgelübden gehören Gehorsam, Armut und Keuschheit. Selbstverständlich sind das die Grundhaltungen gottgeweihter Menschen. Trotzdem muss dazu eine Übersetzungsarbeit für die Menschen von heute geschehen. Denn viele wissen nicht mehr, was Ordensgelübde sind.

Dafür soll nun eine „Übersetzung“ ausgedacht werden: Gehorsam wird mit Wachsein verbunden; Armut mit Einfachheit und Keuschheit mit Gemeinschaft, Gemeinsamkeit. In einem Drei-Jahres-Zyklus sollen diese Haltungen als Haltungen und als Lebensorientierung für ein gutes Leben aller in die Zukunft unserer Gesellschaft hinein vermittelt werden. Ordensleben hat nichts mit verschroben, weltentrückt oder sonderbarem Leben zu tun – im Gegenteil: Es dient der Verlebendigung der Gesellschaft und der Kirche. So wird auch die Wirksamkeit der Orden größer und sicher auch anziehender.

2019 ist das Jahr des Wachwerdens und des Wachseins. Dazu ein paar einfache Fragen: Was heißt für mich WACH? Wo gibt es Orte, an denen das WACH sichtbar und erlebbar ist? An welchen Menschen wird das WACH spürbar? Welche Kooperationen mit (ganz) Anderen sind möglich, um WACH zu bleiben, zu werden? Eine Reihe von Ordensleuten hat diese Fragen beantwortet und auf den Punkt gebracht. Ich zitiere einige kurze und prägnante Aussagen: „Ganz Ohr und ganz Auge!“ „Mehr Freude und Lebendigkeit!“ „Aufnahmebereit und lernfähig!“ „Bewusst wahrnehmen!“ „Raus aus dem Alltag!“ „Präsent im Hier und Jetzt!“

Ehrlich, hätten Sie dieses Wording hinter dem Gelübde des Gehorsams vermutet? Sind das nicht Anforderungsprofile für eine gute und funktionierende Gesellschaft? Das alles zeigt, dass die Ordensgelübde weit in unser Leben hineinreichen! Diese Aussagen passen auch gut zum Beginn eines neuen Jahres. Da steckt viel Potenzial darin. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen darüber ein Gespräch zu führen oder schriftlich in Kontakt zu kommen.