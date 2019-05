Seit gut einer Woche „brennt“ es in der Innenpolitik unseres Landes: Aus einer gewissen Distanz verfolge ich diese dramatische Entwicklung, zumal ja dieser Skandal durch zwei bundesdeutsche Medien „aufgedeckt“ wurde.

Gleich vorweg: Was man da in Ausschnitten zu sehen und zu hören bekam, ist peinlich, abstoßend und überaus bedenklich! Was mich aber nachdenklich stimmt, dass in dieser ganzen und auch berechtigten öffentlichen Empörung beinahe niemand die Frage nach der moralischen Beurteilung eines solchen fingierten Treffens und des heimlichen Filmens stellt und warum so etwas erst zwei Jahre danach – und noch dazu so kurz vor einer wichtigen und für Europa entscheidenden Wahl – an die Öffentlichkeit gelangt.

Ich frage mich, wie weit wir in unserer Gesellschaft gekommen sind, dass man mit solchen Mitteln arbeiten muss, um eine Partei „zu Fall“ zu bringen! Wenn es in dieser bitteren und unappetitlichen Angelegenheit nicht in allen Dimensionen zu einer lückenlosen und schonungslosen Aufklärung kommt, wird ein schaler Nachgeschmack zurückbleiben, der das Ansehen Österreichs nachhaltig schädigt. Und ich finde, das hat Österreich bei Gott nicht verdient.

Umso mehr bin ich stolz und dankbar, Staatsangehöriger eines demokratischen Landes zu sein, indem die Werte der Freiheit (auch der Religionsfreiheit!) und der Menschenrechte hochgehalten werden. Diese Werte zu verteidigen und den „Anfängen zu wehren“ sollte unser aller ernsthafte demokratische Aufgabe sein. Diese Aufgabe sind wir auch als Christen unserem Land schuldig!

Vielleicht gelingt es gerade in dieser Situation, die parteipolitische Polemik außen vor zu lassen und gemeinsam Vertrauen wieder herzustellen. Ich will und kann die Hoffnung nicht aufgeben!

Ingeborg Bachmann sagte bei der Entgegennahme des „Hörspielpreises der Kriegsblinden“ am 17. März 1959 im Bundeshaus in Bonn den berühmten Satz: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“