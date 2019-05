Im Rahmen des Gesundheitsforums Prävenire tagten im Stift Seitenstetten international hochkarätige Gesundheitsexperten. Es gab ein Bürgerforum über Herz-Kreislauf-Erkrankungen inklusive Diabetes. Dabei wurden vier Einflussfaktoren auf die Gesundheit genannt: Den weitaus größten Anteil machen sozio-ökonomische Bedingungen und der Lebensstil aus: Ernährung, Bewegung, Stress und Rauchen. Manches ist der genetischen Veranlagung zuzuschreiben. Auch Wohnbedingungen wirken sich auf die Gesundheit aus und einen gewissen Einfluss hat das Gesundheitsversorgungssystem. Alles eigentlich weithin bekannte Tatsachen. Nach der Veranstaltung gab es dann ein reichhaltiges Buffet, und ich habe zugegriffen – mehr als notwendig. Ich habe das wunderbare Angebot ausgiebig genossen. Ich konnte einfach nicht widerstehen.

Wie im Kleinen, so ist es auch im Großen: Neulich las ich, dass die CO 2 -Emissionen in Österreich ein Rekordhoch erreicht haben. Es wurde eine Studie zitiert, wonach der CO 2 -Ausstoß des Flugverkehrs um elf Prozent zurückgehen könnte, würde man eine europaweite Steuer auf Kerosin einführen. Dem Klimaschutz würde die Maßnahme sehr guttun. An Fakten und an Wissen mangelt es nicht. Aber trotzdem sind nicht wenige der Meinung, dass die Klimaerwärmung doch nichts mit menschlichen Einflüssen zu tun hätte.

Kürzlich erzählte mir ein Bekannter über ein Flugangebot nach Spanien um nicht einmal 100 Euro. Da haben wir’s wieder: was für ein unwiderstehliches Angebot! Vielleicht weiß auch er um den Zustand des Weltklimas. Aber das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis lässt das für den Augenblick vergessen. Wir wissen zwar recht gut, was uns persönlich, aber auch unserem Planeten guttut, aber oft genug handeln wir nicht danach. Allerdings: Ein gesunder Lebensstil braucht auch Widerstandskraft, sowohl im persönlichen als auch im globalen Bereich! Wissen täten wir’s.