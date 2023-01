2023 erahnen

Werbung

Am Beginn eines neuen Jahres werden viele Wünsche ausgetauscht. Glück, Gesundheit und Erfolg stehen im Vordergrund. Aber der Schritt in eine neue Zeit braucht auch Tiefe und einen weiten Horizont. Dazu möchte ich ein Wort von Peter Handke zitieren: „Das Erahnte muss größer sein als das Gewusste!“ Das hat er als eine Art „Lebensresümee“ an einem besonderen Geburtstag gesagt.

Mit diesem Wort kann man gut in ein neues Jahr gehen. Ohne Ahnungen, Träume, Visionen und Verheißungen ist nichts Großes entstanden. Dies ist eine prophetische Aufforderung, das Gewusste zu übersteigen und den weiten Horizont zu spüren. Das Gewusste (die Praxis) allein führt auf Dauer zu Langeweile, geheimer Verzweiflung, Resignation oder Hoffnungslosigkeit.

Anders die Ahnungen, Träume, Visionen und Verheißungen: Wer das Morgen erahnt, kann besser im Heute leben. Wer erhofft, dass aus Trauer Freude wird, kann Anfänge des neuen Lebens entdecken. Wer über den Lebenshorizont hinaus nach Gott schaut, kann IHN auch schon in der Mitte des Lebens entdecken. Das Erahnte lässt Neues zu; fordert zu Verantwortung auf; bringt Starr-Gewordenes zum Fließen und Dynamik ins Leben; schenkt das Vertrauen, dass das Zeitliche vom Ewigen getragen wird; dass unser Leben und unser Ziel zu einem Schauplatz des Wirkens Gottes werden, der das „stille Geschrei“ in uns ist, unsere Seele erfüllt und viele Ahnungen in unser Leben hinein schenkt.

Gemeinsame Hoffnungen, Wege und Ziele brauchen neben unserer Erfahrung den Mut, dieser prophetischen Aufforderung zu folgen und Weite und Tiefe anzunehmen. So wünsche ich zum Jahreswechsel viele Träume, Visionen und Ahnungen. Dann wird das neue Jahr ein gutes Jahr – „wenn Erahntes größer ist als das Gewusste“. Prosit 2023! Segen für 2023!