75 Jahre Jungschar

Werbung

Von 10. bis 16. Juli haben sich im oberösterreichischen Steyr 800 Mädchen und Buben zum großen österreichischen Jungschar- und Minilager „Kaleidio“ getroffen. Nach zwei Pandemiejahren ist die Freude besonders groß!

Als österreichischer Jugendbischof durfte ich dort zu Besuch sein und mit den Kindern und ihren Betreuern und Betreuerinnen die heilige Messe feiern. In einem Rundgang habe ich zuvor gesehen, was den Kindern hier alles geboten wird, fast ausschließlich von Ehrenamtlichen!

75 Jahre ist es heuer seit der Gründung der Jungschar her. 1947 erfolgte der Neustart der katholischen Kinderpastoral, und er hat sich über Generationen bewährt. Ich selbst blicke auch dankbar auf viele Jahre des Jungscharlebens in meiner Kindheit zurück. Sie haben mich nicht nur im Glauben gestärkt, sondern Freundschaften begründet und Freude am Leben in einer Gruppe grundgelegt.

Ich wünsche und erbitte der Katholischen Jungschar Österreich noch viele Jahre, in denen sie segensreich für Kinder da ist, das heißt, in denen unzählige Ehrenamtliche im ganzen Land im Namen der Kirche für Kinder da sind. Ihnen allen ein großes „Vergelt’s Gott!“. Alle haben sich jetzt ein Verschnaufen verdient.

Auch ich verabschiede mich mit diesen Zeilen in eine mehrwöchige schreiberische Pause und freue mich schon aufs Wiederlesen ab 21. September.