Mit 85 Jahren ist der emeritierte Abt des Stiftes Geras gestorben: Joachim Angerer. Er war ein unruhiger Geist und lebte ein bewegtes Leben: immer auf der Suche nach neuen Wegen, Auseinandersetzungen und Konflikten, etwas weiterbringen, nur keinen Stillstand, große Unruhe. Diese Dynamik war seinem Leben eingeschrieben. So wechselte er schon in jungen Jahren von einem bayrischen Benediktinerkloster in das Waldviertler Prämonstratenserstift Geras. Für ihn bedeutete das kein zurückgezogenes, beschauliches Leben: Ordensmann, Priester, zwei Doktorate, Universitätsprofessor, Wirtschafter, Musikforscher, Publikationen, Pfarrer und schließlich Abt des Stiftes Geras. Dieses Waldviertler Kloster zu führen und zu beleben, war nicht einfach. Abt Joachim begründete das „Geraser Kunst- und Bildungszentrum“. Hunderte Kurse machten das Kloster anziehend: Da gab es innere Einkehr, Fastenkurse, Hobbykurse aller Art. Zudem wurden die Klöster Geras und Pernegg generalsaniert. In der Diözese Fulda und in Brasilien gründete Abt Joachim Tochterklöster.

Bewegung trug Abt Joachim auch in die niederösterreichische Äbtekonferenz hinein. Das war die Ära von Bischof Kurt Krenn. Zwischen dem Bischof und den Äbten und Stiften brachen immer mehr Konflikte auf. Gestritten wurde um den Weg der Kirche in die Zukunft. Manchmal hatte man den Eindruck, dass die Stifte zu einer Art „Gläubigen-Asyl“ wurden. Da gab es Protestkonferenzen, Wallfahrten und „Feste der Hoffnung“ mit Hunderten Christen. Die Auseinandersetzung in den Medien war lautstark. Aber die Kirche war lebendig – getragen von Tausenden Christen.

Mit 70 Jahren hat Joachim Angerer das Amt des Abtes von Geras zurückgelegt und zog sich als Pfarrer nach Eibenstein zurück. Seine Hinterlassenschaft war schwierig – ich weiß das aus persönlicher Einsicht: Abt Joachim hat immer schnell gelebt, schnell entschieden und schnell umgesetzt. Dadurch ist der Schuldenstand des Stiftes mehr als hoch gewesen. Seine Nachfolger haben über viele Jahre eine schmerzliche Sanierung tragen müssen. Zum Erbe von Abt Joachim gehören aber auch zwei zukunftsträchtige Gründungen: die „Stiftung Klösterreich“ – ein Zusammenschluss von Stiften und Klöstern im Bereich Tourismus und Kultur – und die Gründung „Glob Art“ – eine Denkfabrik von Künstlern, Wissenschaftlern und Wirtschaftern.

Lieber Abt Joachim! Wir haben füreinander Respekt gehabt – trotz unterschiedlicher Prägungen: Du unruhig – ich (manchmal zu viel) ausgeglichen. Ich habe vieles an Dir geschätzt, aber auch vieles ausgehalten in meiner Funktion als Vorsitzender der Äbtekonferenz. Vielleicht hast Du Dich manchmal alleingelassen gefühlt – aber Du warst manchmal nicht zimperlich. Jetzt ist der entscheidende Advent Deines Lebens angebrochen: Geh’ ein in die Freude Gottes, in sein Licht und seine Ruhe!