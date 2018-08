In wenigen Tagen geht durch den Schulbeginn bei sehr vielen die Ferien- und Urlaubszeit zu Ende. Es gab erholsame Tage für Körper und Seele, bereichernde Begegnungen mit vielen Menschen, wir genossen die Natur, die Schöpfung wo und wie auch immer, vielleicht auch in einem anderen Land mit anderer Kultur, blauem Meer und Sandstrand. Erinnerungen steigen in uns auf und wir träumen immer wieder von diesen schönen Erlebnissen, wir zehren auch in dieser Woche noch davon.

Doch auch im Alltag, in der Zeit darauf, im September, in den regulären Wochen, möge diese Kraft, diese Lebensfreude anhalten. Wir könnten ständig neu aufwachen, um achtsam den Augenblick, die Wirklichkeit wahrzunehmen. In unserem deutschen Wort „achten“ steckt auch die Hochachtung, die Wertschätzung. Wenn ich achtsam mit den Dingen umgehe, dann achte ich sie auch, dann sind sie mir wertvoll.

Der heilige Benedikt ermahnt seine Mönche, achtsam mit dem Werkzeug und mit allen Dingen umzugehen – alles ist Schöpfung Gottes und von Gott geschenkt. Probiere einmal einen einzigen Tag lang aus, alles was du tust, achtsam zu tun. Wenn du zum Beispiel achtsam aufstehst, wird es dir ein Bild für eine Auferstehung, zu einem Danke für den neuen Tag.

Du wäscht dich und spürst, wie es ist, dich auch von negativen Gedanken zu reinigen. Iss achtsam und du wirst die Speisen genießen, achte auf die Begegnungen, du wirst die Menschen, denen du achtsam begegnest, anders erleben.

Beobachte dich einmal, wo du dir Illusionen für dein Leben und die Menschen gemacht hast. Was heißt das für dich, aufzuwachen und die Welt, den Augenblick achtsam zu sehen? In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine achtsame Zeit.