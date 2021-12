Advent vor der Tür

Auch wenn uns derzeit Lockdown, Impffragen und Infektionszahlen in Atem halten, gibt es gute Nachrichten. Eine lautet: Es ist Advent! Das Gute an dieser Nachricht: „Advent“ bedeutet, dass Gott selbst die Initiative ergreift und etwas Neues zum Wohle aller hervorbringt!

Ich finde, es ist höchste Zeit, denn genau das brauchen wir doch, weil die Mächtigen dieser Welt (und ehrlicherweise wohl wir alle) nicht fähig sind, nachhaltig für das Gemeinwohl zu sorgen. Es klappt weder bei der Bekämpfung der Pandemie noch beim Klimaschutz.

Was tut also Gott? Er hat es bereits vor über 2.000 Jahren getan: Als er in Jesus von Nazareth Mensch wurde, um vorzuleben, wie Menschsein gelingt. Das war wirklich etwas ganz Neues, das Menschen gleichermaßen begeistert und verärgert hat. Manche wollten sich von Gottes Initiative lieber nicht stören lassen und haben ihn entfernt. Das gelang aber nicht dauerhaft, denn der Gekreuzigte ist nach seinem Tod als Auferstandener Menschen begegnet. Seitdem haben Milliarden von Menschen in allen Jahrhunderten die Erfahrung gemacht, dass Jesus Christus lebt und Menschen in Liebe nahe ist .

Advent 2021 bedeutet eine neuerliche Initiative Gottes: Gott will Ihnen heuer nahe sein! Er bietet sich an, er klopft an Ihr Herz. Diese vorweihnachtlichen Tage sind wie spirituelle „Aktionswochen“, in denen es besondere Angebote Gottes gibt. „Spirituell einkaufen gehen“ müssen Sie selbst. Das „spirituelle Shoppingerlebnis“ besteht darin, dass Sie sich Gott zuwenden und Kontakt mit ihm suchen. Konkret: Zeit zum Gebet, zur Stille und zur Betrachtung nehmen. Den Rest können Sie getrost Gott überlassen, er hat ja die Initiative ergriffen.

Ja, es gibt tatsächlich gute Nachrichten und auch Nähe mitten in der Krise. Weil Gott uns nahe ist!