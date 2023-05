Alles nur Zufall?

Zwei große und höchst persönliche Fragen beschäftigen jeden Menschen. Die erste Frage lautet: Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet ich ich bin? Ich hätte doch auch im 15. Jahrhundert in Südamerika geboren werden können oder im Koreakrieg oder oder... Mein Leben habe ich mir nicht ausgesucht. Es ist eine mir zugefallene Gegebenheit. Ist es nun Zufall oder Gabe? Hat meine Identität eine tiefere Bedeutung?

Die zweite Frage: Was geschieht nach meinem Tod? Ich entdecke in mir die Fähigkeit zu lieben und zu hoffen, über den Tod hinaus. Ist das nur eine Projektion, oder ist das ein Hinweis auf eine größere Wirklichkeit, die mich umgibt?

Zwei menschliche Urfragen. Welche Antwort gibt Jesus von Nazareth darauf? Jesu große Botschaft besagt: „Gott ist Liebe.“ Gottes Wesen ist Liebe, er will und schenkt Liebe. Jesu Botschaft lautet: „Du bist von Gott geschaffen, weil du von ihm gewollt und geliebt bist. Dein Leben glückt, wenn du diese Liebe an dich heranlässt und anderen Menschen in deinem Umfeld liebevoll begegnest.“

Und in Bezug auf den Tod: Unzählige Menschen habe erfahren und bezeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und auf neue Art und Weise lebt. Damit gibt es eine Perspektive. Für jeden Menschen!

Mir hilft Jesus im Umgang mit diesen beiden großen Fragen meines Lebens. Ich erlebe, dass seine Botschaft mein Leben mit Sinn erfüllt: Ich lebe im Bewusstsein, von Gott gewollt und geliebt zu sein, eine Mission der Liebe zu haben und auf eine Hoffnung auf Vollendung nach dem Tod. Das macht mich glücklich. Bereits jetzt schon, vor meinem Tod