Aus Hoffnung leben

Was wird das neue Jahr bringen? Diese Frage hören wir im Zugehen auf den Jahreswechsel häufig. Die Sorge um die Gesundheit, existenzielle Ängste, die Not in vielen Familien mit dem Alltag nicht mehr fertig zu werden und dann in hilfloser Gewalt gegenüber anderen versuchen einen Ausweg zu finden, das alles zeigt, wie angespannt und belastet unsere Zeit geworden ist. Auch der Krieg in der Ukraine, die große Unbekannte des neuen Jahres, lässt uns Menschen immer weniger hoffen und teilweise in eine ohnmächtige Starre versinken.

Und dann gibt es da den anderen Zugang. Es gibt Menschen, die aus der Hoffnung leben, dass alles gut wird. Das braucht schon eine gewaltige Portion Mut in einer solchen Zeit noch von Hoffnung zu sprechen – und dennoch: Die Hoffnung ist der Blick auf Wachstum und Lebendigkeit. Wir können die Tatsachen, wie die auszuhaltende Krankheit, die hohen Kosten, die Verstrickungen in die Leblosigkeit nur schwer verändern. Was wir aber ändern können, ist der Blick darauf. Es macht einen Unterschied, ob ich denke, alles hat keinen Sinn mehr, oder ob ich den Gedanken „Alles wird gut“ zulasse.

Aus welcher Perspektive schaue ich auf dieses kommende Jahr? Es gibt Menschen, die leben aus dem Vertrauen, dass Gott alles zum Guten führen will. Ja, das ist manchmal schwer vorstellbar, aber das Vertrauen, dass es so sein wird, schenkt die Kraft durchzuhalten und/oder zu überleben. Im Zugehen auf das kommende Jahr 2023 wünsche ich Ihnen dieses Vertrauen. Möge es für Sie ein Jahr werden, das Sie hinterher bestmöglich gut geschafft haben. Möge Ihnen Gesundheit geschenkt werden und die Herausforderungen des kommenden Jahres bewältigbar sein.

Ein gesegnetes neues Jahr 2023 an alle Leserinnen und Leser der NÖN!