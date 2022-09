Besonderer Mensch

Werbung

Am 28. August ist Peter Zurbriggen verstorben. Von 2009 bis 2018 war er Apostolischer Nuntius, also Botschafter des Papstes, in Österreich. Von Anfang an verstand er sein Amt als Aufgabe des Dialogs und erwies sich als immer ansprechbar.

Er absolvierte österreichweit viele Besuche: Fast jedes unserer Stifte durfte ihn zumindest einmal willkommen heißen! Er besaß die Gabe, Humor und Ernsthaftigkeit in einer Weise zu verbinden, die ihn wirklich „katholisch“ im besten Sinne des Wortes sein ließ, also „allumfassend“. Bei ihm musste man kein Thema „aus diplomatischen Gründen“ aussparen!

Die Nuntiatur in Wien führte er als offenes Haus. Unvergesslich ist mir der Besuch, den wir mit fast 100 Kindern und Erwachsenen der niederösterreichischen Kindersommerspiele dort machen durften: Wir waren gekommen, um ihm die „Weiße Feder von Herzogenburg“ zu überreichen, damit er sie Papst Franziskus übergeben möge.

Der Nuntius hatte sich eigens Gedanken darüber gemacht, wie er den Kindern eine unvergessliche Zeit bereiten könne. So fuhr er das ganze diplomatische Gepränge auf, erklärte dabei den Kindern in großväterlicher Weise dieses und jenes – und am Ende gab es Faschingskrapfen für alle, auf feinem Porzellan serviert von einem Diener in weißen Zwirnhandschuhen. Alle waren beeindruckt: Die Kinder von dem, was ihnen da geboten wurde, und wir Erwachsenen davon, wie sehr sich der Nuntius auf die Kinder eingelassen hatte.

Danke, lieber Nuntius Zurbriggen, für Deine Offenheit gegenüber großen und kleinen Menschen!