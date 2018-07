Vor ein paar Wochen hat in der Volksanwaltschaft in Wien ein aufregendes Symposion stattgefunden. Das Thema: „Bodenlos macht brotlos. Wir verlieren den Boden unter unseren Füßen. Österreich wird ein Land ohne Äcker – zukunftslos!“ Das hat eine kompetente Runde diskutiert: Vertreter der Politik, ein Schauspieler, ein Mediziner und Theologe, ein Architekt. Eine Klimatologin hat die Runde moderiert. Jeden Tag verliert Österreich 20 Hektar Wiesen und Äcker, durch die Flächeninanspruchnahme für Straßen, Siedlungen, Shopping-Center und Industriehallen. Täglich werden Flächen im Ausmaß von ca. 30 Fußballfeldern verbraucht. Wir haben heute schon eines der dichtesten Straßennetze und die höchste Supermarktfläche pro Kopf.

Immer mehr Siedlungen werden an die Ränder der Städte hinausgeschoben. Österreich ist Europameister bei der Verbauung von Agrarflächen. Das hat enorme Folgen für unser Land. Denn wir brauchen ausreichend Boden für die Produktion von heimischen, hochwertigen Lebensmitteln. Eine wachsende Weltbevölkerung braucht eine garantierte Produktionsmöglichkeit. 95 Prozent der Lebensmittel haben ihren Ursprung im Boden. Dann ist es der Boden, der als Wasserspeicher dient. Durch den intensiven Bodenverbrauch nehmen Überschwemmungen und Hochwasserschäden zu. Wetterextremereignisse wie Dürre, Hagel u. a. sind vorprogrammiert. Der Klimawandel wirkt sich immer stärker aus. Der Boden als Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere geht verloren. Auch für den Tourismus ist ein so stark verbautes Land nicht attraktiv. Beim Wiener Symposion wurden einige Lösungsvorschläge eingebracht. In erster Linie ist die Politik gefordert. Unsere Orte werden immer mehr „ausgefranst“, obwohl in Kerngebieten viele Immobilien leer stehen. Und wir wissen, dass die Umwidmung von Ackerflächen in Bauland eine der besten Kapitalanlagen ist. Und es gibt auch genügend „Hallenruinen“, die gar nicht oder nur zögerlich verwertet werden. NÖ hat begonnen, einen Kataster freistehender Hallenobjekte und Wohnhäuser zu erstellen. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber eines müssen wir alle lernen: ein Bewusstsein schaffen für unsere Lebensgrundlagen. Äcker und Wiesen gehören dazu.