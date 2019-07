In meiner neuen Heimat Eichstätt wollen die Diskussionen um die „waghalsige“ Aktion der Kapitänin Carola Rackete nicht und nicht abreißen. Rackete selbst rief vor einigen Tagen nach ihrer gerichtlichen Befragung in Italien die EU auf, eine Lösung bei der Verteilung von Migrantinnen und Migranten zu finden.

„Es ist mir sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es gar nicht um mich als Person gehen soll, sondern es sollte um die Sache gehen“, sagte sie. „Wir haben Tausende von Flüchtlinge in einem Bürgerkriegsland, die dort eigentlich dringend evakuiert werden müssten. Und ich erwarte von der Europäischen Kommission insbesondere, dass sie

sich möglichst schnell einigt, wie diese Bootsflüchtlinge in Europa aufgeteilt werden sollen.“

Ich muss ehrlich gestehen, dass in dieser so entscheidenden Frage „zwei Herzen in meiner Brust wohnen“. Ich finde es unmenschlich und menschenverachtend, auf hoher See treibende Bootsflüchtlinge nicht retten zu wollen und sie dem nackten Tod auszusetzen! Andererseits stellt sich für mich die gesellschaftliche Frage, ob wir in Europa die Menschen aus jedem Bürgerkriegsland in Europa aufnehmen können. Mit dem Aufteilen ist es allein nicht getan! Da geht es um die Frage, ob diese Menschen eine Zukunft in ihrer neuen Heimat haben und auch die Bereitschaft zeigen, sich zu integrieren – nicht unbedingt zu assimilieren! Und wie soll man den kriminellen Schlepperbanden Herr werden, die genau wissen, dass man die Menschen, nachdem man sie „abkassiert“ hat, nur irgendwo in Schlauchbooten aussetzen muss – Hauptsache, sie haben ihr Geld bekommen.

Eine vernünftige Politik wird ohne die christliche Caritas nicht auskommen und diese wird gut beraten sein, auch die damit verbundenen politischen Fragestellungen anzusprechen und mit zu bedenken. Mir ist der öffentliche Diskurs in dieser Frage viel zu „simpel gestrickt“ und ich meine, dass man auch negative und kritische Stimmen zulassen sollte und diese im Vorfeld nicht gleich abwürgen darf. Der verstorbene griechisch-orthodoxe Metropolit Michael Staikos hat bei seiner Inthronisation im Jahre 1991 die bedeutungsvollen Worte gesprochen: Das Boot ist noch lange nicht voll! Dieser Meinung bin ich auch heute noch – aber alles mit Augenmaß und einer gehörigen Portion Vernunft! Und vor allem – Liebe!