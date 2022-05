Botschaft weitergeben

Werbung

Bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wird, macht er für die Jünger und alle, die ihm nachfolgen, deutlich: Die Botschaft vom Reich Gottes ist nicht nur etwas für eine kleine Gruppe von Menschen in einem eng umgrenzten Gebiet. Nein, die Botschaft wird Grenzen überspringen und weitergetragen werden. Wer vom Geist erfüllt ist, wird nicht schweigen können. Wer Feuer gefangen hat, wird dafür brennen. Wer von der guten Botschaft ergriffen ist, wird sie auch anderen Menschen verkünden. Und so weitet sich der Blick von den Jüngern zur Zeit Jesu bis zu uns, von damals bis in die heutige Zeit hinein.

Dieses Weiterwirken der Botschaft über Grenzen hinweg ist das entscheidende Kriterium für das, was wir als Kirche bis heute als missionarisch bezeichnen. Der Auftrag Jesu an seine Apostel zur Verkündigung und zur Glaubensweitergabe fasst dies zusammen. Mission und Zeugenschaft im Sinne Jesu geschehen aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus und aus der eigenen Ergriffenheit von der Botschaft des Reiches Gottes. „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen … und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“ (Apg 1,8)

In den kommenden Tagen bis zum Pfingstfest wird in der ganzen Kirche auf vielerlei Weise um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. Es gibt viele wunderbare Gebete und Lieder, mit denen die vielfältigen Eigenschaften des Heiligen Geistes erfleht und besungen werden. Beten wir deshalb gemeinsam um Gottes heiligen Geist!