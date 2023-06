Brauch der Sonnwendfeuer

Rund um den Sommeranfang gibt es auch hierzulande oft ein Johannisfeuer. Das ist ein uralter Brauch. Bitte aufpassen, dass es keinen Brand verursacht! Das Johannisfeuer erinnert an die keltischen Sonnwendfeuer um den 21. Juni herum.

Das Fest des heiligen Johannes am 24. Juni ist in frühchristlicher Zeit eingeführt worden, möglicherweise auch um die vorchristlichen Sonnwendfeiern mit einem christlichen Inhalt zu bedecken. Dass die Geburt von Johannes dem Täufer kurz nach der Sommersonnwende gefeiert wird, hat tatsächlich eine tiefe spirituelle Botschaft: Sehnlichst erwartet, ist die Geburt von Johannes dem Täufer mit großer öffentlicher Freude seiner Zeitgenossen verbunden. Inmitten großer Freude – symbolisiert durch das lange Tageslicht – wird er geboren, um später zugunsten des Messias an Bedeutung abzunehmen. Sein Leben ist dazu da, um auf den Messias hinzuweisen.

„Er muss wachsen, ich muss abnehmen“, hat Johannes der Täufer selbst einmal gesagt (Joh 3,30). Ungefähr ab dem Fest des heiligen Täufers nimmt die Dauer des Tageslichts wieder ab.

Sechs Monate nach dem Fest des heiligen Täufers feiern die Christen die Geburt des Messias. In der Herberge ist kein Platz für den Messias. Er wird gleich bei der Geburt mit der Kälte und Finsternis dieser Welt konfrontiert.

Das Johannisfeuer im Sommer symbolisiert dagegen die Freude, die Wärme, die Schönheit dieser Welt. Die an Gott Glaubenden blicken dabei dankbar auf den Schöpfer dieser Welt.