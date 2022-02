Ich bin ein Mensch der Hoffnung und werde es immer bleiben! Die Hoffnung wurde mir durch alle Jahre und besonders in den schwierigsten Zeiten zum Leitstern meines Lebens! Hoffnung ist für mich keinesfalls mit Träumerei oder unrealistischem Wunschdenken gleichzusetzen.

Ich halte es mit dem von mir so hochgeschätzten Schriftsteller Vaclav Havel: „Die Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“ Das ist für mich eine zutiefst christliche Haltung: Christus selbst ist mit seinem ganzen Leben und Sterben am Kreuz ein Beweis dafür!

Ich werde in meinem Arbeitsbereich oft gefragt, was mich immer so positiv und fröhlich macht. Mein Geheimnis lautet: diese christliche Hoffnung! Ja, es macht Sinn, in diesen oft so unsicheren Zeiten nicht zu resignieren und vor allem wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben, wenn uns die Umstände zu Boden geworfen haben.

Vor Kurzem hat mir jemand geschrieben: „Vielen Dank, dass Sie jetzt in meinem Leben sind. Sie sind für mich ein Beispiel für Ausdauer und Mut. Ihr Optimismus in jeder Situation inspiriert mich und macht vieles leichter.“

Ich war zutiefst berührt von diesen Worten. Und ich erinnere mich an eine Aussage der scheidenden Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Sie erzählte in der Sendung „FeierAbend“ von einer Begegnung mit unserem Kardinal Schönborn und sagte zu ihm: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Und der Kardinal antwortete: „Nein – die Hoffnung stirbt nie!“ Davon möchte auch ich bis zu meinem letzten Atemzug Zeugnis geben!