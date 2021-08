„Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach!“ So formuliert der heilige Benedikt von Nursia im Prolog seiner Ordensregel eine einfache und klare Anweisung für das christliche Leben. Christsein heißt eben anders leben, heißt christusgemäß leben.

Wie einfach und verständlich hat Jesus diese Regeln für das Zusammenleben formuliert und damit eine Grundlage für das menschliche Miteinander geschaffen. Aber große Gefahren sind und bleiben die Unentschiedenheit und die daraus resultierende Anpassung an den Zeitgeist, die religiöse Gleichgültigkeit und stets auch der persönliche innere Unfrieden.

Christusnachfolge unter den Bedingungen des Alltags, wie er eben ist, darum geht es. Das konkrete Leben, so wie es sich in der Welt von heute in Familie und Beruf darbietet, soll unser Glaubensleben sein. Wir meinen ja oft, anderswo und unter anderen Umständen sei alles besser, könnten wir ganz anders leben, uns ganz anders entfalten. Aber das ist eine Täuschung. Nicht nur, dass wir uns immer selbst mitnehmen, wie es so schön heißt. Die Lektion, dass das Leben nun einmal so ist, gilt es zu lernen. Erst wenn wir uns darauf einlassen, wird das Leben wirklich wertvoll.

Und das Herz zeigt stets den Grad der Hingabe an, es ist wie ein Gradmesser. Es zeigt an, wie wir zu Christus stehen, wie nah wir ihm sind. Immer und in jedem Fall ist unser Herz gefragt, in der Begegnung mit unseren Mitmenschen, im Umgang mit der Schöpfung und mit allen Dingen in ihr, vor allem aber in unserer Gottesbeziehung. Es gibt wohl nichts Wohltuenderes als einen Menschen, der Herz zeigt. Er kann dies, weil er sein Herz der Liebe Gottes geöffnet hat. So geht er mit einem offenen Herzen die Wege Gottes und legt mit seinem Leben Zeugnis ab von Gottes Güte und Liebe. Wie dringend bräuchte die Welt und auch die Kirche solche Menschen!