Wenn die Natur herbstliche Züge annimmt, dann spüren wir, dass das Jahr wiederum langsam aber sicher zu Ende geht. Als ich von meinen verschiedenen Seelsorgeposten auf dem Weg nach Horn immer wieder den so genannten Mödringer Graben befuhr, war ich jedes Mal von den Farbspielen des sich verfärbenden Laubes vereint mit den Strahlen der Sonne, die nun so anders schien als noch im Sommer, zutiefst beeindruckt. Aber diese goldenen Herbsttage stimmen auch wehmütig, weil wir mit der Vergänglichkeit unseres Lebens konfrontiert werden.

Auch ich konnte mich dieser besonderen Stimmung nicht entziehen. Und dann stellte sich für mich die Frage: Wie steht es um meine Lebenszeit? Was bleibt eigentlich von dem, was ich in diesem Jahr erlebt, erreicht, geschaffen habe? Die Ostkirche hat mit der Festsetzung des Beginns des Kirchenjahres einen deutlichen Kontrapunkt zum modernen Zeitverständnis gesetzt: Es beginnt mit dem 1. September. Hier zeigt sich deutlich, dass die geistliche Zeit einen anderen Verlauf nimmt als unser herkömmliches Verständnis von Zeit und Leben.

Während viele Menschen heutzutage die Zeit und das Leben nur als stete Verminderung von Energie sehen und deshalb alles tun, um diesen Zustand möglichst lange hinauszuschieben, zeigt uns das Kirchenjahr eine gegenläufige Bewegung: Hier bewegen wir kontinuierlich auf Ostern hin, das Hauptfest des Kirchenjahres und unseres Glaubens. Durch den österlichen Aspekt unseres Lebens, den wir bekanntlich jeden Sonntag feiern – und im byzantinischen Ritus wird er besonders eindringlich gefeiert –, bekommen Zeit und Leben erst ihren tiefen und unzerstörbaren Sinn.

„Wenn du am Morgen aufstehst, dann sage Dank für das Morgenlicht, für dein Leben und die Kraft, die du besitzt. Sage Dank für deine Nahrung und die Freude, am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund siehst, Dank zu sagen, liegt der Fehler bei dir.“ So lautet der Ausspruch des Indianerhäuptlings Tecumseh vom Stamm der Shawnee. Dem möchte ich nichts hinzufügen!