Danke, Abt Burkhard!

Vor einigen Tagen ist der emeritierte Abt des Stiftes Melk – Dr. Burkhard Ellegast – gestorben. Er war in vieler Hinsicht ein „Leuchtturm“ in seinem Kloster und unter den Äbten Niederösterreichs.

Nachruf Tod von Melker Alt-Abt Ellegast: „Ein Vordenker ist von uns gegangen“

Auch innerhalb des Benediktinerordens war er wertgeschätzt. Burkhard hatte ein spezielles Profil: Immer ungeduldig, nach vorne schauend, er hat scharf beobachtet, kritisch seine Meinung geäußert, reformfreudig, tief spirituell – und dabei gar nicht weltfremd.

Konkret hat sich diese Prägung in vielen Bereichen gezeigt: Er war in der Seelsorge gefragt, insbesondere in der geistigen Begleitung von Menschen; als Exerzitien- und Besinnungstagsleiter ist er Vielen ein „Spiritual“ geworden. In seine Amtszeit als Abt von Melk ist die Gesamtrestaurierung dieses Stiftes gefallen – ein Monsterprojekt. Darüber hinaus hat Abt Burkhard dieses Kloster für viele tausende Touristen und für Besucher jeder Art geöffnet. Die „Stift Melk – Kultur“ hat viele angezogen. In besonderer Weise hat er auf die großartige Schule des Stiftes – auf seine Schule – geschaut. Burkhard – ein Mensch, Mönch und Priester mit vielen Facetten: Seelsorger, Spiritual, Ordensmann, Erneuerer auf vielen Ebenen, ein Feuergeist. Ich persönlich verdanke Abt Burkhard sehr viel: Ich bin dankbar für viele persönliche Gespräche, für sein vorbildliches Leben im Kloster, für seine zukunftsweisenden Perspektiven bei Konferenzen und Tagungen – und er stammt von einem Fleischhauer ab, das hat ihn mir besonders sympathisch gemacht. Möge Gott dem „unruhigen Herzen“ von Abt Burkhard Frieden und ewige Beheimatung schenken.