In der Vorwoche durfte ich auf Einladung der großerzbischöflichen Kurie der Ukrainisch-Griechisch-Katholischen Kirche mit zwei Mitarbeiterinnen der Pastoralen Dienste jene Diözesen besuchen, deren Projekte wir im Rahmen der Osthilfe-Sammlung finanziell unterstützen.

Unsere sehr zeitintensive Reise führte uns über Kiev, dann bis knapp zum Katastrophengebiet von Tschernobyl und wieder zurück nach Lemberg und Drohobytsch in das Gebiet der ehemaligen österreichischen Monarchie. Was wir dort hautnah erlebten, hat uns alle schwer beeindruckt. Was ich bemerkenswert fand, ist ein ziemlich junger Klerus, der hervorragend ausgebildet ist und mit viel Engagement und Verantwortung für den Aufbau pastoraler und sozialer Strukturen sorgt! Und dass gerade junge Priester mit ihren Familien – es handelt sich ja um einen durchwegs verheirateten ostkirchlichen Klerus! – aus der Westukraine sich in diese sozial schwachen und vernachlässigten Gebiete hinwagen!

Dabei sind diese jungen Priester auch auf unsere seelsorglichen Erfahrungen und unsere Unterstützung angewiesen, nicht nur auf unsere finanziellen Zuwendungen! Es handelt sich hier um Missionsarbeit im echten Sinne! Und auch ein Umdenken in unseren Köpfen hat stattgefunden: Ein Priester, der in einem umgebauten Eisenbahnabteil seine Gottesdienste abhält, hat uns erfahren lassen, wie wichtig das gemeinsame Gebet und die gemeinsame Feier der Liturgie ist.

Und es wurde immer wieder betont, wie notwendig neben den sozialen Räumlichkeiten auch die Errichtung von Kirchen ist! Und dass es diese Gottesdiensträume unbedingt braucht, wo Menschen feiern und danken dürfen!

Nach Geras zurückgekehrt, wurde mir erneut klar, wie absolut unverzichtbar diese Aktion unserer Diözese ist! Danke an Sie alle, die uns jährlich bei unserer Osthilfesammlung unterstützen!