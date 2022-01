Danke, Paul Twaroch!

Der ehemalige Landesintendant des ORF NÖ Paul Twaroch ist knapp vor Weihnachten gestorben. In seine Amtszeit fallen wichtige Veränderungen in Bezug auf das Landesstudio NÖ. Ich habe Paul Twaroch persönlich sehr geschätzt. Er war noch der Vertreter der „alten Schule“ – mit einer gewissen Noblesse. Auf ihn konnte man sich verlassen. Seine gläubige, christliche Überzeugung hat er nicht kleingeredet oder gar geleugnet.

Abgesehen von seiner persönlichen religiösen Lebenshaltung waren für ihn Christsein und Religion in der Gesellschaft wichtig; Religion und Glaube sind für das Zusammenleben von großer Bedeutung. Gewisse Grundhaltungen unserer Gesellschaft werden heute schwächer: Entsolidarisierung greift das Gemeinwohl immer stärker an; viele sehen bedrohliche Auseinander-Entwicklungen in unserer Gesellschaft.

Was bindet uns noch? Was verbindet uns noch? Paul Twaroch ging es im bedeutendsten Landesmedium auch um die Stützung eines Wertefundaments – nicht im Sinne einer Moralisierung der Gesellschaft, sondern die „Familie NÖ“ sollte stärker vom ICH zum WIR hinleben. Dazu gehörte für Paul Twaroch, die identitätsstiftenden Traditionen weiterzutragen.

Landesintendant Paul Twaroch war den niederösterreichischen Stiften sehr verbunden. Kirchliche Denkmalpflege war ihm ein Herzensanliegen (auch der blaue Turm von Dürnstein erinnert an ihn). Dabei ging es nicht um eine bloße Rückwärtsgewandtheit, sondern um die gebaute Glaubenskultur, die unserem Land eingeschrieben ist, zu bewahren. Dankbar erwähne ich auch die Förderung der internationalen Kirchenmusiktage in Niederösterreich „Musica sacra“. Paul Twaroch, vergelt’s Gott!