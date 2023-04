Werbung

Das Heilige Land – Israel – begegnet uns so oft in den Schlagzeilen der internationalen Politik, dass wir uns längst an die dortigen Konflikte gewöhnt haben. Genau in diesem Wetterwinkel der Weltpolitik spielte sich aber auch einst die größte Friedensinitiative der Weltgeschichte ab: die Menschwerdung Gottes in Geburt, Leben, Tod und Auferstehung Jesu. In den Tagen von Ostern werden wir in den Schrifttexten der Gottesdienste dorthin versetzt. Wir folgen Jesus nach Jerusalem, sind Gast im Abendmahlssaal, begleiten ihn auf den Ölberg, stehen am Rande seines Kreuzwegs, werden Zeugen seines Begräbnisses und halten inne in der Grabesruhe. Wir staunen über das leere Grab, begleiten die Jünger nach Emmaus und lassen uns anstecken von der unglaublichen Nachricht: Er lebt, der Tod ist nicht das Ende!

Alle vier Evangelien des Neuen Testaments wollen uns lebhaft in das Geschehen dieser Tage hineinnehmen und damit unseren Glauben stärken. Glücklich, wer sich einmal aufmacht, um das Geschilderte an Ort und Stelle nachzuvollziehen: Nicht umsonst wird das Heilige Land auch „das fünfte Evangelium“ genannt, denn wo Beschreibungen und Erzählungen an ihre Grenzen kommen, beginnt der Zauber des unmittelbaren Erlebnisses.

Wissen Sie eigentlich, dass wir in Österreich mit „Biblische Reisen“ über ein eigenes Institut verfügen, das sich darauf spezialisiert hat, das Heilige Land für Gläubige besonders zu erschließen? Ich kann nur empfehlen, sich einmal dahin auf den Weg zu machen: Es erweitert den Horizont des eigenen Glaubens ungemein!