Das „Schiache“

Die Karwoche thematisiert, besonders in den liturgischen Feiern, die Isolierung, das Verratenwerden, das Verurteiltwerden, das Leiden und Sterben Jesu Christi, bis zu seinem Hinabstieg in die Hölle. Christus hat böses Handeln durch Menschen an seinem eigenen Leib auf brutalste Weise erfahren. Menschen sind fähig, sehr „Schiaches“ zu planen und auszuführen.

Das war nicht nur zur Zeit Jesu. Das hat sich seither unzählige Male wiederholt. Das hat vielen Menschen Elend und Tod beschert. Böses Handeln durch Menschen ist gerade in diesen Tagen des Ukraine-Krieges sehr aktuell. In unserer Welt, so schön sie auch ist, gibt es leider auch viel „Schiaches“, Hässliches, Böses.

Die Karwoche zeigt aber, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Christus hat das Böse durch Liebe besiegt. Er hat durch sein Annehmen des Kreuzes in Liebe, die Logik der Rache und des Hasses durchbrochen, die Schuld der Welt auf sich genommen und dadurch den Menschen den Zugang zu einem neuen Leben eröffnet. Die Karwoche mündet ein in die Osternacht, die voll Freude die Auferstehung Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod feiert.

Um mit Aussagen über Erlösung und Auferstehung etwas anfangen zu können, braucht es wohl zumindest ein wenig Glauben. Solche Aussagen können jedenfalls bereits in diesem Leben helfen, sich mit Kraft und Zuversicht „schiachen“ Herausforderungen zu stellen und – mit Gottes Hilfe – jeweils das Beste daraus zu machen.