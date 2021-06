„Ich liebe Erdbeeren.“ „Und ich liebe Motorräder.“ Andere sagen, sie lieben Mozart, blonde Frauen oder reiche Männer. Handelt es sich dabei tatsächlich um Liebe?

Ich kenne eine Frau, die hat nach drei leiblichen Kindern und der Scheidung von ihrem Mann einen behinderten Buben als Pflegesohn angenommen, weil sie sich dazu gedrängt gefühlt hat, ihr Leben so einzusetzen, dass dieses Kind besser leben kann. Sie tat es aus Liebe.

Da ist ein Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat. Aber er verlässt sie nicht einfach und gibt ihr den Laufpass, sondern er bemüht sich um Fairness und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse seiner Frau, selbst noch im Scheidungsprozess. Auch da sehe ich Liebe.

Da ist eine junge, gläubige Frau, die sich von Gott gedrängt fühlt, etwas von ihrem Leben für die Ärmsten zu geben, und sie verpflichtet sich zu drei Jahren Dienst auf einem Seenotrettungsschiff im Mittelmeer. Aus Liebe zu Menschen, die sie noch nicht einmal persönlich kennt.

Alles das ist Liebe! Liebe bedeutet: Ich bin bereit, etwas von meinem Leben herzuschenken, damit es jemand anderem besser geht. Liebe hat immer mit Hingabe zu tun.

Der liebende Mensch schlechthin ist für mich Jesus Christus: In ihm ist Gott Mensch geworden, leidensfähig, konsequent in der Liebe und Hingabe bis zum Tod. Liebe ist durchaus etwas anderes als das, was in den Schlagertexten besungen wird, in ihnen geht es um das Verliebtsein. Liebe ist auch etwas anderes als persönliche Vorliebe (etwa für Erdbeeren, Motorräder, Mozart, blonde Frauen oder reiche Männer). Liebe beschäftigt sich weniger mit eigenen Wünschen als mit dem Wohl des anderen.

Wie schön könnte die Erde sein, hätten wir mehr Liebe im Herzen! Wie wichtig ist daher der Beitrag eines jeden einzelnen Menschen!