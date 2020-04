Wir haben im Stift im Kreis der Mitbrüder Ostern gefeiert – in einer leeren Stiftskirche. Es waren dichte Tage mit Ruhe und in „Jetzt-Zeit“. Unsere österlichen Feiern waren offen: durch das stellvertretende Gebet und das Gedächtnis für die mit uns verbundenen Menschen.

Ostern, was ist das eigentlich? Zu diesem Fest gehören Gebet, Liturgie, Bräuche. Aber Ostern, das ist der „dritte Tag“. Das ist kein gewöhnliches Datum, das ist „Gottes Tag“. An ihm ist alles anders, von Grund auf neu – eine Begegnungserfahrung mit dem auferstandenen Christus. Die Osterevangelien beschreiben diese Begegnung „verdunkelnd“, „verbergend“ und gleichzeitig „erhellend“. Unsere Augen und Sinne, unser Denken erfassen den Auferstandenen nicht.

ER ist es, der immer auf seine Jünger zugeht und sich zu erkennen gibt. So habe ich meine eigene Formel für die Begegnung mit dem Auferstandenen gefunden: Der Auferstandene muss uns selber das Geheimnis der Auferstehung ins Herz legen. Der Auferstandene kommt auch uns persönlich entgegen. ER ist in stiller Präsenz bei uns – mit bleibender Empathie. In IHM ist Gottes Liebe da und umfängt uns mit Güte und Barmherzigkeit. Das kann unsere Not, das Bedrückende und Bedrängende, das Dunkle und Nichtintegrierbare in Trost und Lebensfreude verwandeln.

Diese Nähe schenkt Freude und macht unser Leben sinnvoll. Sinn brauchen wir, um mit Schuld, Leiden und Sterben zurechtzukommen – um das Leben annehmen zu können. Das ist nicht bloß eine Leistung der Psyche – das ist göttliche Berührung in unserer Lebensmitte. Diese Begegnung mit dem Auferstandenen schenkt uns auch Kraft, zum Aufstand gegen den Tod in all seinen Formen. Der Auferstandene will uns dort begegnen, wo wir von seinem Beispiel inspiriert einander stärken, stützen, pflegen, trösten, ermutigen – wo wir Menschlichkeit und Respekt leben. Das tun viele Menschen in dieser derzeitigen Krisenzeit. Der Auferstandene ist da!