In einer seiner schönsten Dichtungen, im Glasperlenspiel, erzählte Hermann Hesse vom Einsiedler Josephus, in dem eine Befähigung schlummerte, die erst langsam, mit den Jahren, zu ihrer Blüte kam: „Es war die Gabe des Zuhörens… langsam, in langen Jahren, hatte dieses Amt sich seiner bemächtigt und ihn zum Werkzeug gemacht, zu einem Ohr, dem man Vertrauen schenkte. Eine gewisse Geduld, eine gewisse einsaugende Passivität und eine große Verschwiegenheit waren seine Tugenden…“

Diese Erzählung – „Der Beicht vater“ genannt – hat mich schon als Gymnasiast und besonders seit meiner Entscheidung, Priester zu werden, besonders fasziniert.

Seit meiner Priesterweihe stelle ich mir die Frage: Was macht einen guten Beichtvater aus? Mittlerweile machen viele Priester eine psychotherapeutische Zusatzausbildung, um als Beichtväter den heutigen pastoralen Herausforderungen besser gerecht werden zu können. Die vorösterliche Fastenzeit ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man nach den Weisungen der Kirche die Sakramente der Beichte und Kommunion empfängt.

Mit der Beichte verhält es sich etwas merkwürdig: Während manche von der Beichte gar nichts halten und diese auch nicht mehr praktizieren, ist sie gerade unter jungen Menschen aus den christlichen Erneuerungsbewegungen sehr wesentlich geworden. Diese Jugendlichen (und ich kenne davon einige persönlich) haben die sakramentale Beichte als wertvolles Geschenk der Kirche wiederentdeckt. Besonders in der ostkirchlichen Tradition ist die Institution der „geistlichen Vaterschaft“ sehr lebendig und zwischen Beichtvater und Beichtkind entwickelt sich auch eine enge – man möchte fast sagen freundschaftliche – Verbindung.

Beichte und Seelenführung sind etwas, das von Angesicht zu Angesicht unter dem Antlitz eines liebenden und barmherzigen Vaters geschieht! Mein Wunsch wäre, dass in dieser Zeit der äußeren und inneren Beschränkung möglichst vielen Gläubigen der Wert einer guten Beichte wieder bewusst wird!